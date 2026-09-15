Лилия Биктимирова провела 17 дней в больнице из-за обострения грыжи

Заслуженная артистка Татарстана Лилия Биктимирова провела длительное время в больнице. Во время засолки огурцов она подняла тяжелую кастрюлю, после чего у нее обострилась грыжа позвоночника. О состоянии здоровья певица рассказала подписчикам на своей странице в социальных сетях, передает «Интертат».

По словам Биктимировой, из больницы ее выписали только сегодня, после чего она сразу отправилась на концерт, поскольку необходимо выполнять рабочий план филармонии.

Артистка рассказала, что провела в больнице 17 дней, и поблагодарила подписчиков, которые интересовались ее состоянием, а также врачей за помощь.

«Некоторые спрашивают, что произошло. Подняла 30-литровую кастрюлю – опять же, когда солила огурцы. Зачем мне это было нужно, столько потом мучилась из-за этого. Подняла – кастрюля полетела в одну сторону, а я просто „сломалась“. Грыжа, оказывается, очень неприятная вещь. Если у вас есть такие проблемы, ничего тяжелого не поднимайте», – рассказала Биктимирова.

Певица добавила, что до случившегося около трех-четырех лет не испытывала боли в спине. По ее словам, если бы она не подняла тяжелую кастрюлю, то, вероятно, и дальше не столкнулась бы с этой проблемой.