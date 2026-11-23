Народной артистке Татарстана и Башкортостана Лилии Биктимеровой пришло письмо со странным содержанием. Она поделилась им в сторис на своей странице в соцсети.

«Лилия, вам не стыдно «эксплуатировать» своих детей?» – гласит сообщение от незнакомки.

Певица, по ее словам, растерялась и переспросила, как именно она «эксплуатирует» своих детей. «Сначала, мол, на концертах поет Гульназ, теперь – Карим», – продолжила подписчица.

Эти слова разозлили Биктимерову. Она резко ответила, что на концертах поют ее собственные дети, которых она девять месяцев носила под сердцем и вскормила, а не дети подписчицы.