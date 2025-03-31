Лилит, Прелеста и Арон: ЗАГС РТ назвал редкие имена новорожденных

За неделю в Казани родилось 209 мальчиков и 186 девочек. О популярных и редких именах, которыми нарекли родители новорожденных, «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС РТ.

«Популярными именами среди мальчиков стали Амир, Эмир, Даниил, Марк, Матвей, Леон, Билал, Камиль, Максим, Дастан, Илья. А среди девочек – Амина, Амелия, Майя, Ясмина, Сафина, Аделина, Азалия, Ева», – рассказали в пресс-службе.

Родители назвали мальчиков редкими именами – Арон, Никон, Серафим, Ришат, Ильман, Айсаф, Аким, Муса, Аслан, а девочек – Лилит, Камалия, Нелли, Прелеста, Ралия, Илана, Айя, Дамина, Нарина, Сылу.

Имя должно иметь значимый смысл, ведь человеку предстоит прожить с ним всю жизнь, отметила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова.

«Молодым родителям при выборе имени своему ребенку нужно быть ответственными и внимательными», – считает она.