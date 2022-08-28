Лилиана Сафина: «Татарский язык растворяется на наших глазах»

С какого возраста нужно детей учить татарскому, как изменился язык за 50 лет и как узнать татарина по глазам – в интервью «Татар-информу» рассказала создатель самой известной школы «Умарта» и бывшая ведущая программы «Говорим по-татарски» на радио «Эхо Москвы» Лилиана Сафина.

Лилиана Сафина: «Сознательный отказ от родного языка – это проблема и психологическая, и нравственная» Фото предоставлено Лилианой Сафиной

«В этом году на московском Сабантуе татарская речь была слышна только со сцены»

– В повседневной жизни мы часто становимся свидетелями того, как в татарских семьях родители разговаривают со своими детьми преимущественно на русском языке. Почему так происходит и не приведет ли это к исчезновению татарского языка?

– В науке существует такое понятие, как иерархия языков. В этой иерархии русский язык, безусловно, находится выше татарского. Люди при выборе языка общения с детьми исходят из сугубо рациональных позиций и, соответственно, переходят на русский язык, на котором в Российской Федерации ведется образовательная деятельность и у которого имеется свой национальный сегмент в интернете. Им кажется, что детям так будет проще и удобнее.

Впрочем, бывает, что родители и хотели бы говорить с детьми по-татарски, но не владеют родным языком. А вот сознательный перевод детей на русский язык общения, чтобы дети по-русски говорили «без акцента», конечно же, вызывает улыбку на лице. Это раньше выросший в татарской деревне ребенок, приезжая в город, сталкивался с проблемами изучения русской разговорной речи. Сейчас все работает по-другому: каждый ребенок без усилий со стороны взрослых усвоит его на улице, в школе, на секциях, кружках либо сидя в сети Интернет! А для поддержания минимального уровня владения татарским языком, наоборот, приходится прикладывать пусть и незначительные, но все-таки усилия.

Билингвальность для татар – это уже давно обычное явление, а «билингвальные дети» в одинаковой степени владеют двумя языками. Сознательный отказ от родного языка – это проблема и психологическая, и нравственная. С одной стороны, таким людям, видимо, смогли привить комплекс неполноценности по отношению к родной культуре, с другой стороны – это безнравственный поступок, ведущий к отказу от своей национальной идентичности. Я не нахожу оправданий для таких родителей, потому что сложно сформировать полноценную личность, оторвав ее от родной культуры.

Недопустимо лишать детей родного языка, огораживать их от собственной культуры, делать их «второсортными» в татарской среде, создавая сложности в общении с представителями своего народа. К сожалению, ситуация с татарским языком неутешительная, он растворяется на наших глазах. В этом году на московском Сабантуе татарская речь была слышна только со сцены, раньше такого не было.

«Детей татарскому языку нужно не обучать, а на нем с ними необходимо общаться» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

– С какого возраста нужно обучать детей татарскому языку?

– Детей татарскому языку нужно не обучать, а на нем с ними необходимо общаться. Знакомство ребенка с окружающим миром должно проходить на родном языке. Очень важно, чтобы язык в первую очередь сохранялся в семье. А вот если в семье не смогли дать татарский язык, то к его изучению нужно приступить как можно раньше, но взяться за это можно в любом возрасте. Без этого выпавшим из татароязычной среды очень сложно «включиться» в этнос. Лучше не допускать «падения из колыбели», но если все же по определенным обстоятельствам это произошло, то татары как нация обязаны брать таких татар «на ручки» и не отмахиваться, а помогать в изучении татарского языка. Для многих первым шагом в татароязычную среду являются курсы татарского языка, в том числе наша языковая школа «Умарта».

«Нам удается держаться на плаву благодаря популярности курсов»

– Сегодня существует множество методик, а также электронных образовательных ресурсов для изучения языка. А как строится работа на ваших курсах?

– Всего существует четыре вида речевой деятельности: говорение, аудирование, письмо, чтение. Именно они и составляют основу владения языком – родным или иностранным. На наших курсах мы уделяем внимание всем видам речевой деятельности. Большое внимание уделяется письму и чтению на родном языке. Язык без письменной культуры существовать долго не сможет. Поэтому мы на летние каникулы дали деткам список для внеурочного чтения, рекомендуем родителям заниматься с детьми контрольным списыванием.

– А за счет каких средств существует «Умарта»?

– «Умарта» – это моя частная инициатива, и никакой финансовой поддержки от государства я не имею. За счет денег, которые платят слушатели курсов, арендую помещения в библиотеках ЦАО г. Москвы. Нам удается держаться на плаву благодаря популярности курсов, приятно слышать, что слово «Умарта» ассоциируется с центром, где создаются возможности изучать татарский язык в неформальной обстановке. «Умарта» стала настоящим брендом. Но мы не одиноки, и у нас масса друзей, которые оказывают нам информационную поддержку на безвозмездной основе. Это в первую очередь мои бывшие и нынешние ученики, журналисты, различные телеграм-каналы, группы «ВКонтакте», а также государственные и общественные организации, среди которых Полномочное представительство Республики Татарстан в Москве, Общество татар Нижегородской области и многие другие.

«Приятно слышать, что слово «Умарта» ассоциируется с центром, где создаются возможности изучать татарский язык в неформальной обстановке» Фото: страница Лилианы Сафиной во «ВКонтакте»

– Помимо преподавания татарского языка «Умарта» еще чем-то занимается?

– С прошлого года у нас работает художественная студия «Пумала», где обучаем детей татарским ремесла. Я рада, что мы стали местом передачи будущему поколению не только языка, но и искусства, которым владели наши бабушки и дедушки. Кроме того, у нас работает Центр перевода на тюркские языки. Мы делаем переводы разной сложности: книги, юридические и финансовые документы, большой популярностью пользуются поздравления, речи для семейных и корпоративных мероприятий.

«Мне повезло познакомиться с татарским первой половины ХХ века. За 50 лет язык сильно изменился»

– Со временем в любом языке происходят изменения, словари пополняются новыми словами, терминами. В том числе иноязычными. Появляются ли и в татарском языке заимствования?

– Смотря что считать заимствованиями. Нужно понимать, что татары двуязычны, и поэтому очень часто среди них встречается такое явление, когда татарин не просто заимствует слова, а вставляет в свою татарскую речь целые фразы или предложения на русском языке. Такое явление в науке принято называть переключением кода. В частности, многие татары, говоря на родном языке, используют русские термины либо иностранные термины, зашедшие в нашу речь через русский язык. Во многом это связано с тем, что практически обо всех новых явлениях, предметах потребления, научных открытиях мы узнаем через русский язык.

И как бы потом татарские энтузиасты ни пытались придумать и внедрить для этих явлений и предметов тюркские слова, вытеснить вошедшие вместе с новыми явлениями «угловой диван», «стиральную машину», «холодильник» практически невозможно. То же самое касается и профессиональных терминов, знакомство с которыми произошло в ходе обучения, и что бы там ни придумали филологи, но врач будет говорить «укол», строитель – «уровень», парикмахер – «прическа» и т.д.

«Татарский язык развивается и изменяется, и меня это радует, потому что это говорит о том, что он жив» Фото: страница Лилианы Сафиной во «ВКонтакте»

– Претерпевает ли татарский язык, его грамматика, лексика какие-то серьезные изменения? Возможно, в нем появляются современные сленговые выражения?

– Да, разумеется. Татарский язык развивается и изменяется, и меня это радует, потому что это говорит о том, что он жив. Мне повезло в детстве: я очень много общалась со своими бабушками. Благодаря им познакомилась с татарским языком первой половины ХХ века. Язык за последние 50 лет очень сильно изменился. Я не буду вдаваться в подробности, но, например, из татарского языка практически полностью ушла из употребления глагольная форма -мак. Моя бабушка, в частности, говорила «барма кирәк», вместо «барырга кирәк» или же эту конструкцию заменяла на «бармалы», что тоже переводится как «надо пойти», но в наше время подобные конструкции можно услышать уже редко, думаю, они еще могли сохраниться в татарских деревнях, находящихся в Сибири.

А молодежный сленг у татар существует, в нем так же много русских и иностранных заимствований, но есть и свои татарские слова, как «кәттә» (крутой). Сейчас старые слова в молодежной среде начинают приобретать новый смысл, например «лаек» – «достойный». Это слово используют в значении слова «лайк».

«Я верю, что в Татарстане сделают всё, чтобы татарский не исчез к концу XXI века»

– В Татарстане особое внимание сейчас уделяется изданию и продвижению литературы на родном языке. Книжное издательство республики регулярно представляет их на «Книжной ярмарке» в столице, и стенд Республики Татарстан всегда пользуется там большой популярностью. Как вы считаете, с чем связан растущий интерес к нашей литературе и что ее отличает от других?

– Я много лет дружу с Татарским книжным издательством, слушатели «Умарты» посещают все их выставки – на Красной площади, на ВДНХ. Разнообразие книг не может не радовать, спектр представлен широкий, ребята издают в том числе литературу и на языках народов, проживающих на территории РФ. Прочитать классика либо современного писателя или поэта в «живой книге» – это реально! Ребусы, комиксы, учебная литература, прописи, постоянные скидки, доставка каждому желающему – с этим сейчас нет никаких проблем! Читайте на языке, это тоже огромный вклад в развитие языка.

– Какую книгу на татарском языке вы бы посоветовали прочесть каждому и обязательно приобрести для семейной книжной коллекции?

– Что касается книг, в этом году перечитала несколько раз книгу Карла Фукса «Казанские татары в статистическом и этнографическом отношении», рекомендую ее всем и считаю, что она должна быть на книжной полке в каждой татарской семье. Это книга не просто о быте татарского народа, там раскрыты наша философия и характер, даже о том, что татары любили бальзамин, там написано не один раз.

– Прошлый год в Республике Татарстан был официально объявлен Годом сохранения родных языков и народного единства. Было организовано множество мероприятий различного уровня и в Татарстане, и за пределами республики. Как вы думаете, оказало ли все это какое-то влияние на популяризацию татарского языка, наметились ли какие-то позитивные тенденции?

– Такие мероприятия и акции нацелены на результат, который мы сможем увидеть и ощутить не сразу, а через несколько лет, и, безусловно, эти мероприятия были маленькими, но очень значимыми спасательными кругами в деле развития и сохранения татарского языка. Мне сложно оценивать возможности Республики Татарстан в этом вопросе, но я верю, что они делают всё от них зависящее, чтобы татарский язык не исчез в конце XXI века.

«Мне сложно оценивать возможности Республики Татарстан в этом вопросе, но я верю, что они делают всё от них зависящее» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Я всегда определяю татарина по глазам, точнее, по взгляду»

– Что общего между народами Поволжья и Урала, что их объединяет и в чем проявляется их родство?

– Какую бы этническую культуру мы ни взяли, любая из них привязана к той или иной территории. Возьмем, к примеру, Кавказ. Мы, жители Поволжья, имеем определенные стереотипы о кавказцах, которые в нашем представлении характеризуют в одинаковой степени азербайджанцев, грузин, чеченцев и т.д. В нашем представлении это горячие люди с предпринимательской жилкой и, кстати, с высоким уровнем чувства собственного достоинства. Их разнообразные народные танцы нам известны под собирательным названием «лезгинка», и эти танцы действительно похожи друг на друга своим зажигательным и энергичным темпом. Так же нам знакомы особенности культуры народов Средней Азии, Сибири, Крайнего Севера и т.д.

То же самое касается Поволжья и Урала. Здесь издревле проживают финно-угорские и тюркские народы, которые имеют массу общих культурных и прочих особенностей. Кстати, одна из них – это стремление не выделяться и слиться с доминирующей культурой. Именно поэтому народы Поволжья в культурном плане не видно и не слышно. Нас всех объединяет: культурное, ментальное и, возможно, даже кровное родство. Мы не суетливы, основательны, осторожны в суждениях и миролюбивы. Кстати, о танцах: все народы Поволжья отбивают «тыпыр-тыпыр», это такая незатейливая пляска с выбиванием дроби. Если вдаваться в подробности, то у казанских татар (в том числе кряшен) много общего с марийцами и удмуртами, а с чувашами большая часть казанских татар и вовсе до середины XVII века находилась в одной этносословной группе «ясачная чуваша». У татар-мишарей много общего с эрзей и мокшей. Что же касается башкир, то этот народ – культурный мостик между народами Поволжья и Сибири.

– Можно ли избежать межэтнических конфликтов между представителями разных национальностей?

– В Поволжье и на Урале на сегодняшний день проживает 7 крупных этносов: русские, татары, башкиры, чуваши, мордва (мокша и эрзя), удмурты и марийцы. Я никогда не наблюдала между ними вражды или конфликтов, речь может идти только о соперничестве за лидерство. Татары на протяжении длительного времени, даже находясь в составе Российской империи, доминировали среди народов Поволжья, Урала и Сибири. Татарский язык, безусловно, являлся признанным лингва франка, а татарская культура и образование оказали мощное влияние на соседние народы. Что уж там говорить, если в XIX веке татары стали единственным этносом среди нерусских народов региона, которые сформировались как буржуазная нация.

Со временем на первое место в языковой иерархии вышел русский язык, а татары начали терять влияние на народы Поволжья. В XX веке они сформировали свои советские нации. Сейчас некоторые из них пытаются отгородиться от татарской культуры, пытаясь таким образом самоутвердиться. Ради бога, я не вижу в этом трагедии. Более того, вижу много пользы от соперничества между нашими народами – конкуренция практически всегда ведет к развитию.

«Если в наш век глобализации и унификации у народа нет стремления к сохранению и развитию, значит, у него нет будущего» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Реально ли сохранить самобытность языка и культуры народов Поволжья в век глобализации и унификации?

– На наших глазах исчезают языки и культуры. Такова жизнь, и если в наш век глобализации и унификации у народа нет стремления к сохранению и развитию, значит, у него нет будущего. Народы, не имеющие своей национальной системы образования и не имеющие национального сегмента в сети Интернет, прекратят свое существование до конца XXI века.

– Что каждый из нас прямо сейчас может сделать для сохранения нашего языкового наследия?

– Просто разговаривать на татарском языке. Не стесняясь. Например, один слушатель курсов «Умарта», который живет в Татарстане и еще слабо владеет татарским языком, на заправках, в магазинах разговаривает исключительно на татарском языке, для этого он выучил порядка 20 стандартных фраз, которые позволяют ему вступать в коммуникацию на родном языке.

– Как он определяет, что перед ним татары?

– Он со всеми здоровается словом «исәнмесез» и в зависимости от ответа выбирает язык для дальнейшего общения. Лично я сама определяю всегда по глазам, точнее, по взгляду. В татарских глазах я вижу две взаимоисключающие характеристики: это смирение и достоинство.

– Поделитесь своей любимой цитатой/выражением на тему любви к родному языку?

– Каждый раз строку Тукая «һәрвакытта ярдәмең берлән синең кечкенәдән аңлашылган шатлыгым, кайгым минем»* проживаю по-новому. Про язык лучше не скажешь… И у эмоций может быть язык. К слову, ни одного перевода, который смог бы отразить простые антонимы Тукая, я пока не встречала…



* Строчка из стихотворения поэта Габдуллы Тукая «Туган тел» ( «Родной язык»)

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»