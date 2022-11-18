Ликвидация провала у театра Камала в Казани обойдется «Водоканалу» в 6,1 млн рублей

На противоаварийные работы по ликвидации провала по ул.Марселя Салимжанова около театра им.Камала в Казани направят более 6,1 млн рублей. В эту сумму входит в том числе НДС 20 % – 1 млн 17 тыс. рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Выполняет работы МУП «Водоканал».

Помимо непосредственной стоимости работ в сумму включены сборы, пошлины, гарантийные обязательства и «другие необходимые расходы, предусмотренные при выполнении работ». Выполнить их необходимо в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.

Провал образовался в охранной зоне коллектора хозяйственно-бытовой канализации МУП «Водоканал» диаметром 1 700 мм. Обследование показало, что коллектор находится в технически исправном состоянии, говорится в документации.

Напомним, провал образовался в октябре. После того, как в него упала 22-летняя девушка, прокуратура начала проверку. На следующий день сотрудники «Водоканала» приступили к аварийным работам.