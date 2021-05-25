Единая лига ВТБ обнародовала расписание финальных матчей

Стали известны даты матчей финальной серии УНИКС - ЦСКА.

Финальная серия между казанским УНИКСом и московским ЦСКА стартует 5 июня. Она пройдет до трех побед по схеме 2-2-1. Первые два матча финала пройдут в Казани, поскольку преимущество своей площадки имеет УНИКС.

Напомним, команда из столицы Татарстана финишировала в регулярном чемпионате на третьем месте, ЦСКА — на четвертом.

По расписанию матчи финальной серии между баскетбольными клубами состоятся 5 июня в 19:30, а также 7 и 10 июня – в 19:00. Дополнительные игры, в случае если счет между командами будет равным, назначены на 12 и 14 июня в 13:00, сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.