Общество 23 января 2026 13:34

«Лига студентов» РТ проведет тур по всем вузам Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Знаковым событием обещает стать большой тур «Лиги студентов» РТ по всем вузам республики. Его проведут, чтобы посвятить первокурсников в студенческую жизнь, а также выслушать обращения учащихся с разными вопросами, сообщил «Татар-информу» президент «Лиги студентов» РТ Шамиль Якупов.

«У нас запланирован тур по всем вузам Татарстана с программой «Первая лига» для первокурсников. За три дня в каждом вузе мы встретимся с администрацией, чтобы вместе ответить на актуальные вопросы студентов, проведем образовательные лекции», – пояснил Шамиль Якупов.

Кроме того, с каждым вузом будет заключено соглашение о сотрудничестве. В последний раз «Лига студентов» проводила такой тур в 2011 году.

В заключение Якупов сообщил, что запланировано и переподписание трехстороннего соглашения между Правительством Татарстана, советом ректоров вузов и «Лигой студентов» РТ.

#лига студентов РТ #вузы татарстана
