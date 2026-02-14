news_header_top
Общество 14 февраля 2026 15:29

Лига студентов РТ организовала бал в ЗАГСе Лениногорска

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Лига студентов Татарстана провела студенческий бал в отделе ЗАГС города Лениногорска. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.

Девять пар продемонстрировали мастерство и эрудицию. Жюри определило короля и королеву бала, самую загадочную даму, самого остроумного кавалера и других фаворитов. Все участники получили подарки и дипломы.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

Жюри включало заместителя руководителя исполкома, начальника отдела ЗАГС, директора молодежного центра «Высота» и заместителя директора Дома культуры.

Для органов ЗАГС Татарстана работа со студентами – это стратегическая инвестиция в демографическое будущее республики, заявили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ

В управлении уверены, что, поддерживая студенческие инициативы в сфере семейной культуры, формируют осознанный подход к браку среди молодежи. Пропаганда семейных традиций среди молодежи – ключевое направление работы ведомства.

По мнению руководителя Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвиры Ахметовой, поддерживая студенческие инициативы в сфере семейной культуры, ЗАГСы Татарстана закладывают фундамент крепких семей, осознанного родительства и демографической стабильности республики на десятилетия вперед.

