Лига студентов РТ организовала бал в ЗАГСе Лениногорска
Лига студентов Татарстана провела студенческий бал в отделе ЗАГС города Лениногорска. Об этом сообщает пресс-служба Управления ЗАГС Кабмина РТ.
Девять пар продемонстрировали мастерство и эрудицию. Жюри определило короля и королеву бала, самую загадочную даму, самого остроумного кавалера и других фаворитов. Все участники получили подарки и дипломы.
Жюри включало заместителя руководителя исполкома, начальника отдела ЗАГС, директора молодежного центра «Высота» и заместителя директора Дома культуры.
Для органов ЗАГС Татарстана работа со студентами – это стратегическая инвестиция в демографическое будущее республики, заявили в пресс-службе.
В управлении уверены, что, поддерживая студенческие инициативы в сфере семейной культуры, формируют осознанный подход к браку среди молодежи. Пропаганда семейных традиций среди молодежи – ключевое направление работы ведомства.
По мнению руководителя Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвиры Ахметовой, поддерживая студенческие инициативы в сфере семейной культуры, ЗАГСы Татарстана закладывают фундамент крепких семей, осознанного родительства и демографической стабильности республики на десятилетия вперед.