«Лига студентов РТ» хочет помогать молодым ученым реализовывать проекты на предприятиях

Сейчас «Лига студентов Республики Татарстан» активно налаживает контакты с научными сообществами вузов Татарстана, чтобы в будущем предлагать их исследования предприятиям республики и сообщать о запросах компаний молодым ученым. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил президент лиги Руфат Киямов.

«Мы хотим внедрять студенческие научные сообщества в работу с предприятиями республики. Чтобы они могли работать с предприятиями и решать их кейсы. Так мы будем решать проблемы и компаний, и молодых людей», — отметил собеседник агентства.

По мнению Киямова, сейчас в республике не хватает сильно развитых студенческих научных сообществ и своеобразного посредника между ними и предприятиями, чтобы они могли плодотворно работать. Именно им хочет стать «Лига студентов РТ». Начать эту работу планируется осенью 2023 года.