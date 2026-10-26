«Лига Приключений»: Совкомбанк познакомил студентов с ИТ и финансами

Фото: ПАО «Совкомбанк»

В Казани прошел карьерный фестиваль Совкомбанка «Лига Приключений», который собрал студентов и выпускников вузов, чтобы познакомить их с профессиями, дать возможность пообщаться с сотрудниками банка и обсудить первые шаги в работе. Мероприятие прошло в креативном кластере «Адонис».

Программа фестиваля охватила три направления работы в банке: ИТ, финансы и продажи. Участники смогли попробовать свои силы в практических заданиях, расспросить рекрутеров о стажировках и вакансиях, а также получить рекомендации по развитию карьеры. За прохождение активностей начислялись баллы, которые можно было обменять на брендированные подарки.

«С 2023 года „Лига Приключений” прошла в восьми городах и собрала около 7 тысяч студентов. Но для нас результат – не только число участников. Ребята, которые когда-то пришли на фестиваль познакомиться с банком, сегодня работают в наших командах. На фестивале мы показываем разные направления – от финансов и продаж до ИТ: важно, чтобы у человека был выбор, где попробовать себя», – отметила HR-директор Совкомбанка Надия Имаметдинова.

Фото: ПАО «Совкомбанк»

Лекционную часть посвятили вопросам, с которыми студенты сталкиваются уже во время учебы. Сотрудники Совкомбанка выступили с темами:

как стать разработчиком и при этом не бросить университет;

рынок найма: кадровый голод, трудоустройство не по специальности и трудности поиска работы;

какие навыки понадобятся специалистам в условиях развития искусственного интеллекта;

финансовая безопасность;

риски, с которыми можно столкнуться независимо от выбранной профессии.

Центральной частью фестиваля стала дискуссия в формате открытого микрофона с обсуждением карьерных тем. Главным гостем мероприятия стал блогер и музыкант Максим Лутчак, известный контентом о зумерах, офисной жизни и современных сценариях профессионального роста.

Фото: ПАО «Совкомбанк»

«На первой работе страшно показаться человеком, который ничего не знает. Хотя ты и правда многого еще не знаешь – и это нормально. На „Лиге Приключений” Совкомбанка можно начать с простого: подойти к людям, которые уже работают в интересной тебе сфере, и спросить, как у них все устроено. Без ощущения, что ты на собеседовании и тебя прямо сейчас оценивают. Мне такой формат близок: можно и пошутить про офисную жизнь, и всерьез поговорить о том, как в нее войти», – отметил Лутчак.

Здесь студенты обсудили первые рабочие ошибки, отношения с работодателем и неоднозначные ситуации, которые участники могли предложить для обсуждения прямо на площадке. Среди спикеров также были начальник отдела цифровых инноваций в обучении Совкомбанка, основатель и руководитель молодежного медиа YASHLK Рахмат Халилов и предприниматель, основатель Filter Studios, стипендиат программы Russian Business Leaders 2023 Ильдар Габидуллин.

Казанская встреча продолжила этот формат: рядом с разговором о вакансиях нашлось место вопросам об учебе, о технологиях и финансовых рисках, а также об ожиданиях от первой работы. Для студентов это возможность еще до собеседования разобраться, чем занимаются разные команды банка и в каком направлении стоит попробовать себя.