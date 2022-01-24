LIGA FORUM в августе соберет в Татарстане студентов из 50 регионов России

На август в Татарстане запланировано проведение традиционного студенческого LIGA FORUM. Ожидается, что на мероприятии соберутся представители 50 регионов России. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«До LIGA FORUM еще далеко, но у нас уже есть конкретные планы. В августе мы планируем провести три смены в общей сложности на 1,7 тыс. человек. Ожидается, что форум станет по-настоящему межрегиональным. Если в прошлом году к нам приехали из 30 регионов России, то сейчас мы ждем представителей 50 субъектов», – поделился он.

Напомним, что завтра в Казани пройдет церемония вручения премии «Студент года Республики Татарстан», где наградят победителей по 18 номинациям.