Лидия Михеева: «На татарстанской земле отлично владеют искусством дружить и созидать»

В Татарстане состоялся масштабный форум Общественной палаты РФ «Сообщество». О международных возможностях НКО и поддержке межкультурного диалога в условиях внешнего давления в беседе с «Татар-информом» рассказала ключевой спикер форума — секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева.

Лидия Михеева: «Представители зарубежных общественных объединений подтверждают готовность к сохранению диалога. Они хотят продолжать развивать дружеские отношения, несмотря ни на что» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Живой контакт между жителями разных стран – залог сохранения цивилизации»

— Лидия Юрьевна, одной из важных тем прошедшего форума в Казани стало обсуждение взаимодействия гражданских сообществ разных стран. Какую роль сегодня играет некоммерческий сектор в международных отношениях?

— Обсуждение международной роли некоммерческих организаций – это не только наша инициатива, но и решение многочисленных представителей разных стран, которые приняли участие в работе форума. На панельной дискуссии выступали представители Казахстана, Узбекистана, а на пленарном заседании к обсуждению подключились коллеги из Греции.

Все они говорили о том, что в текущей ситуации политической турбулентности, к сожалению, привычные инструменты классической дипломатии неэффективны. Сейчас в дело вступает «народная дипломатия», построенная на взаимодействии общественных объединений в разных государствах. Она становится эффективным связующим звеном между народами и странами.

Отмечу, что представители зарубежных общественных объединений подтверждают готовность к сохранению диалога. Они хотят продолжать общаться и развивать дружеские отношения, несмотря ни на что. Этот живой диалог, контакт между жителями разных стран, является настоящим залогом сохранения цивилизации. Это залог сохранения разума и мира.

«Самое главное – все озвученные идеи и предложения, которые здесь вырабатываются, мы планируем внести на уровень международных организаций» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Голос общественности, выступающий за диалог, преодолеет „политику отмены“»

— Насколько актуальна эта тема в связи с внешним давлением на нашу страну (санкции, ограничения)? Могут ли сообщества разных стран через эффективный диалог обойти эти рестрикции?

— Мы как раз обсуждали то, как сейчас могут взаимодействовать различные некоммерческие, неправительственные и негосударственные организации разных стран. И форум «Сообщество», организованный Общественной палатой России, является одной из отличных площадок для такого взаимодействия.

До конца года мы проведем еще несколько встреч с нашими иностранными партнерами и коллегами. Самое главное – все озвученные идеи и предложения, которые здесь вырабатываются, мы планируем внести на уровень международных организаций. Речь идет о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Международной организации труда ООН и многих других.

Общественные организации доносят свое мнение до властей, находясь в своих странах. И если простые жители разных стран будут настаивать на международном общении, если они продолжат выступать против «культуры отмены», то рано или поздно это повлечет за собой сдвиги в официальной политике этих государств. Это ключевой момент, и мы в это верим.

Кроме того, современная гражданская активность зачастую реализуется в виртуальном пространстве. Теперь совершенно необязательно ездить в гости друг к другу, чтобы о чем-то договориться. Например, ряд зарубежных спикеров нашего форума также выходили на связь в формате видеоконференции. Это открывает новые возможности для налаживания международных связей и общения.

«Нынешний форум “Сообщество” проходил под общей темой “Многообразие культур и единство общества”. Это направление созвучно с той политикой, которую реализуют в вашей республике» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Татарстан является одним из образцов развития гражданского диалога»

— Как вы оцениваете уровень развития некоммерческого сектора в нашей республике? На ваш взгляд, насколько продуктивным оказался форум «Сообщество» в Казани?

— Меня восхищает все, что происходило здесь, на казанской площадке форума. Мы детально познакомились с успешными проектами татарстанских НКО, которые работают в самых разных сферах: от культурных проектов до социальной помощи малообеспеченным семьям и больным детям. Каждый из этих проектов по-своему уникален, а энергия и энтузиазм их создателей вдохновляют.

Если оценивать ситуацию в целом, то некоммерческий сектор в Татарстане развит довольно сильно, во многом благодаря системной государственной поддержке, которая была организована в вашем регионе. Поэтому сегодня ситуацию в этой сфере в республике можно назвать одним из образцов гражданского диалога.

Напомню, что нынешний форум «Сообщество» проходил под общей темой «Многообразие культур и единство общества». Это направление созвучно с той политикой, которую реализуют в вашей республике уже многие годы. Где, как не в Татарстане, говорить о единстве? Ведь именно такие многонациональные регионы России демонстрируют многовековой сплав различных наций, конфессий и культур, успешно сосуществующих на одной территории.

Искусство уживаться, дружить и вместе созидать вырабатывается годами. И этим искусством на татарстанской земле отлично владеют. Поэтому мы и привезли сюда участников форума из разных регионов России и из других стран, чтобы они могли поучиться этому у вас.