«Лидеры в масштабах России»: в Татарстане наградили лучших производителей товаров и услуг

Фото: ЦСМ Татарстана

В Казанской Ратуше состоялась церемония награждения победителей конкурсов «100 лучших товаров России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

«Татарстан - лидер по производству лучших товаров в масштабах России. Наши конкурентоспособные преимущества перед импортными товарами гораздо выше. Спустя три года, как нашей стране объявили санкции, экспорт в Татарстане вырос на 20% относительно 2022 года. Это говорит о том, что наши товары – лучшие, а мы – конкурентоспособные», - сообщил собравшимся в зале заместитель Премьер-министра РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Фото: ЦСМ Татарстана

Он поздравил номинантов с достойной наградой и добавил, что когда лучшие производители конкурируют между собой, их товары становятся более качественными и оптимальными по цене.

Конкурс зарекомендовал себя как эффективный инструмент продвижения на рынке. За свою более чем 20-летнюю историю участниками республиканского конкурса стали более 4,5 тыс. организаций и мастеров народных художественных промыслов, которые представили на суд экспертов около 9,5 тыс. товаров и услуг.

Конкурс проходил по пяти номинациям: «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Услуги», «Изделия народных и художественных промыслов».

Фото: ЦСМ Татарстана

На участие в конкурсе в этом году подали заявки 213 организаций и мастеров народных художественных промыслов, которые представили на суд экспертов 432 наименования продукции и услуг. По итогам конкурса оргкомитетом утверждены 164 лауреата, 155 дипломантов I степени, 96 дипломантов II степени.

Приз «Лидер качества Татарстана» получили ООО «РИНПО», АО «Кукморский завод металлопосуды», филиал АО «Татспиртпром» «Vigrosso», Детская республиканская клиническая больница и ООО «АНСАТ».

Фото: ЦСМ Татарстана

На федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» были выдвинуты рекордные 184 наименования продукции и услуг от 124 организаций Татарстана.

Сразу три предприятия республики отмечены высшими наградами программы: АО «ТАНЕКО» - призом «Лидер качества Татарстана», ООО «Бугульминский механический завод» - призом «За успехи в импортозамещении», а ООО «Агросила. Челны-МПК» - призом «Вкус качества».

Фото: ЦСМ Татарстана

Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев отметил, что на протяжении последних двух лет из-за внешнеполитической ситуации и санкций в России и в Татарстане значительно снизилось количество импортных товаров. А это значит, что открылась ниша, которую нужно активно занимать отечественным товаропроизводителям. Он считает, что данный конкурс стимулирует предприятия и организации республики производить новые товары, делать их более качественными и конкурентоспособными. «Конкурс показывает, кто работает лучше и какие товары пользуются спросом», - добавил Агеев.

Директор Центра стандартизации и метрологии Росстандарта в Республике Татарстан Олег Ибрагимов в своем приветствии поблагодарил Правительство Республики Татарстан за оказываемую поддержку, а также отметил высокий интерес товаропроизводителей к конкурсу, поскольку число его участников ежегодно растет.

Фото: ЦСМ Татарстана

«Отрадно, что помимо постоянных участников в конкурс вливаются и новые представители, в этом году их доля составила порядка 30%. Это говорит не только о сформировавшемся доверии ключевых участников, но и о том, что конкурс воспринимается как эффективная площадка для демонстрации своих достижений и последующего успешного продвижения на рынке».

Ибрагимов также напомнил, что предприятиям приходится работать в непростых условиях. Это технологические ограничения со стороны западных компаний и высокая стоимость кредитов. «Это время трудностей и время прорыва», - подчеркнул руководитель ЦСМ Татарстана.

Фото: ЦСМ Татарстана

Награды лучшим товаропроизводителям также вручали генеральный директор Ассоциации предприятий и промышленников РТ Алексей Пахомов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов, заместитель руководителя Госалкгольинспекции РТ Фаннур Хамматов, заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Лилия Сафиуллина, первый заместитель руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев, ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева и председатель комитета по сувенирной продукции и товарам народных художественных промыслов ТПП РТ Диана Басырова.

Фото: ЦСМ Татарстана

Напомним, что конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» учрежден в 2003 году соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2003 г. №1969-р в качестве регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», основателем которой является Росстандарт и Академия проблем качества.

Выдающиеся результаты Республики Татарстан в конкурсе подтверждают эффективную работу руководства республики по повышению качества и конкурентоспособности продукции и услуг, что способствует наполнению рынка высококачественной продукцией отечественного производства.