Лидеры татарских общин примут участие в инаугурации нового Правительства Афганистана

Лидеры татарской общины примут участие в инаугурации нового Правительства Афганистана.

«Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что только такое инклюзивное Правительство Афганистана сможет обеспечить устойчивый переход афганцев уже к новой жизни. Татарские лидеры Афганистана полностью поддерживают слова Сергея Лаврова», — прокомментировал новость ИА «Татар-информ» генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустам Хабибуллин.

Сейчас большинство мировых стран и прежде всего Россия заинтересованы в формировании афганского правительства, в состав которого должны войти представители различных этнических групп народов Афганистана, в том числе татар. Это позволит начать процесс мирного урегулирования в стране.

Также представители движения Талибан (запрещенная организация в РФ) направили запросы в Россию, Китай, Иран, Турцию, Пакистан и Катар о возможности их участия в церемонии инаугурации нового Кабинета Министров Афганистана.