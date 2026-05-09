Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

На центральной трибуне у Кремлевской стены вместе с Владимиром Путиным находятся руководители стран – бывших республик Советского Союза, победившего нацизм. Вскоре перед ними торжественным маршем пройдут парадные расчеты войск Московского гарнизона.

Рядом с Президентом России расположились ветераны. По правую руку от него сидят участник Великой Отечественной войны адмирал Свет Турунов и герой специальной военной операции полковник Леонид Рыжов.

Справа от центральной группы находится Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл на Красную площадь вместе с сыном Николаем и Владимиром Путиным. Здесь же присутствует Президент Абхазии Бадра Гунба.

Слева от Владимира Путина разместились лидеры стран Центральной Азии – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.