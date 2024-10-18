Лидеры рынка E-com обсудят в Казани новые возможности роста продаж

15 ноября этого года в Казани пройдет второй региональный форум интернет-торговли «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж», в котором примут участие лидеры маркетплейсов России, эксперты рынка и представители органов власти Республики Татарстан. Также прямо на форуме будут работать выездные службы техподдержки маркетплейсов и сервисов аналитики, специалисты которых ответят на все интересующие вопросы, связанные с развитием интернет-бизнеса.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами форума выступают Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с АНО «Центр электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Минэкономики РТ.

Принять участие в форуме лично или в онлайн-режиме смогут представители компаний, зарегистрированных в Татарстане, а также самозанятые. Регистрация на форум будет осуществляться через платформу МСП.РФ.

Об уникальной стратегии республики по развитию электронной коммерции рассказала первый замминистра экономики РТ Наталья Кондратова.

«Татарстан – первый регион, где поддержкой покрыты все запросы предпринимателей по обучению, размещению и продвижению продукции на маркетплейсах. В результате курса руководства республики, направленного на комплексную поддержку онлайн-торговли, ежегодно растет количество татарстанских селлеров –регион входит в ТОП-5 субъектов страны по числу зарегистрированных онлайн-продавцов. Проведение мероприятий подобного уровня и масштаба является индикатором дальнейшего развития индустрии и увеличения присутствия татарстанской продукции на онлайн-площадках», - сообщила она.

Гендиректор Фонда поддержки предпринимательства РТ Айдар Салихов подчеркнул, что темы выступлений нового форума формируются с учетом конкретных пожелания участников татарстанского рынка E-com.

«Мы соберем в одном месте экспертов, продавцов и представителей e-commerce площадок России для всестороннего обмена опытом, знаниями и кейсами. Форум откроет участникам настоящий «код активации» для бизнеса, поможет построить эффективную стратегию развития онлайн-продаж и покажет новые возможности заработка в E-com. Он будет одинаково полезен начинающим и опытным селлерам, предпринимателям из других сфер, а для кого-то станет точкой отсчета для бизнеса онлайн», - рассказал он.

В свою очередь исполнительный директор ЦЭТ «Маркетплейс.Легко» Инесса Яруллина отметила, что рост рынка E-com сопровождается не только увеличением оборотов, но и усложнением работы для продавцов.

«То, что в начале давало бум по продажам, сейчас является лишь базовым минимумом. Продавцам нужны новые действенные инструменты, и главная задача форума — показать, как в новых реалиях использовать все возможности площадок и цифровых инструментов в свою пользу», - добавила спикер.

Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей, помощник Раиса РТ Фарид Абдулганиев тем временем напомнил, что прошедший в 2023 году первый форум «Мой бизнес. E-com» вызвал большой интерес у татарстанцев.

«Более 1,2 тыс. человек лично посетило его и еще 45 тыс. подключилось к онлайн-трансляции. Это показывает большую востребованность в информации, которая могла бы помочь в расширении продаж на маркетплейсах. Тем более, если эта информация исходит и «первых рук» лидеров рынка E-com. Благодаря реализации программы развития электронной торговли в Республике Татарстан уже более 67 тыс. татарстанских предпринимателей и самозанятых разместили свои товары на маркетплейсах. И очень важно, чтобы даже в условиях роста конкуренции на маркетплейсах они могли обеспечить для себя достойный уровень дохода», - рассказал спикер.