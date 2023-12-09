Лидеры российского рынка интернет-торговли обсудят в Казани планы на 2024 год

18 декабря в Казани состоится форум «Мой бизнес. E-COM», который соберет лидеров российского рынка интернет-торговли. Эксперты поделятся планами на 2024 год, а также ответят на вопросы предпринимателей и самозанятых из РТ, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.

Специалисты расскажут участникам о новых перспективных направлениях работы, успешных стратегиях продаж и мерах поддержки, доступных при выходе на российский и зарубежные рынки интернет-торговли. Кроме того, прямо на площадке форума можно обратиться в службы техподдержки популярных маркетплейсов, представители которых расскажут о возможностях для развития бизнеса.

В мероприятии примут участие владелец Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор ООО «Интернет Решения» (Ozon) Сергей Беляков, генеральный директор KazanExpress (Магнит Маркет) Линар Хуснуллин, директор по взаимодействию с органами государственной власти «Яндекс» e-com и фудтех (ООО «Яндекс») Дмитрий Русаков, вице-президент по связям с органами государственной власти, «Алиэкспресс Россия» Сергей Лебедев, топ-менеджеры других российских онлайн-платформ, а также эксперты рынка.

Событие организует центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Татарстана совместно с Центром электронной торговли «Маркетплейс.Легко» при поддержке Минэкономики РТ. Оно проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Как отметили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, за три года число предпринимателей из Татарстана, присутствующих на онлайн-площадках, выросло в 174 раза. Зарегистрировано свыше 56 тыс. онлайн-магазинов, выручка которых за этот год превысит 60 млрд рублей.

Как напомнил глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, первая в России региональная программа развития торговли была запущена в Татарстане по поручению Раиса республики Рустама Минниханова.

«В рамках этой программы сформирован комплекс мер поддержки, которые закрывают практически все потребности предпринимателей по вопросам, связанным с выходом на маркетплейсы — от регистрации личных кабинетов до продвижения товаров, — напомнил он. — Благодаря системному подходу более 12% от общего количества зарегистрированных в Татарстане юрлиц и самозанятых освоили каналы электронной торговли».

Как добавил уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев, предстоящий форум нацелен на реализацию поручения руководителя РТ, озвученную в послании Госсовету Татарстана. Тогда Рустам Минниханов отметил важность расширения рынков сбыта для татарстанского бизнеса, в том числе за счет использования потенциала площадок интернет-торговли.

Форум состоится в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма в 13.00 18 декабря. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.