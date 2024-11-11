Лидеры российских маркетплейсов вместе с селлерами из РТ обсудят перспективы роста продаж

В пятницу, 15 ноября, в Казани пройдет второй форум «Мой бизнес. E-com. Код активации продаж», в котором примут участие представители ведущих маркетплейсов России, органов власти РТ, а также эксперты рынка. Участие в пленарной сессии «Тренды e-com: вызовы и возможности для селлеров» примут основатель Wildberries Татьяна Ким, директор по взаимодействию с органам госвласти Ozon Дмитрий Ким, гендиректор компании «Магнит Маркет» Константин Измайлов, директор по корпоративным отношениям сервисов электронной коммерции «Яндекса» Дмитрий Русаков и другие.

Помимо пленарного заседания на площадке форума запланировано проведение девяти бизнес-сессий, на которых представители крупнейших маркетплейсов поделятся рабочими стратегиями, действенными инструментами и сценариями продвижения и продажи товаров. А в зоне «Техподдержка на выезде» можно будет задать свои практические вопросы экспертам всех ведущих e-com-площадок России и получить на них развернутые ответы.

Форум завершится панельной сессией на тему «Эффективное продвижение товаров в e-commerce в 2025 году». В ней примут участие представители Wildberries, «Мегамаркета», VK, «Яндекс. Маркета».

Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами форума выступают Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства РТ совместно с АНО «Центр электронной торговли "Маркетплейс.Легко"» при поддержке Минэкономики Татарстана.

Форум пройдет в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.