«Лидеры России» от Татарстана поделились с Миннихановым планами по развитию республики

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» от Татарстана и поздравил их. Встреча прошла в Доме Правительства, передает пресс-служба руководителя республики.

Из семи участников суперфинала конкурса от Татарстана победили три человека: управляющий директор по IT АО Дочерний Банк «Альфа-Банк» в Республике Казахстан Рафаэль Валеев, руководитель НКО, учредитель частной школы АНО образовательная организация «Образовательная культура» Тимербулат Самерханов и начальник Центра управления данными ПАО «Таттелеком» Михаил Фокин.

«Суперфиналисты выразили желание войти в кадровый управленческий резерв Республики Татарстан. Рустам Минниханов поддержал данную инициативу», — передает пресс-служба Президента.

В течение года они будут проходить специализированное обучение в команде управленческого резерва республики. Также им предстоит реализовать проекты, направленные на социально-экономическое развитие региона. Им будут помогать кураторы проекта — представители Госсовета и Правительства Татарстана.

Также на сегодняшней встрече участники проекта поделились с Рустамом Миннихановым впечатлениями от финальных испытаний конкурса и планами по развитию республики.

Президент Татарстана выразил желание встретиться с победителями конкурса в рамках программы наставничества — чтобы обсудить высказанные ими идеи, поделиться управленческим опытом.