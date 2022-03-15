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Официальная хроника
15 марта 2022  17:29

Лидеры России и Бахрейна обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Лидеры обсудили актуальные вопросы российско-бахрейнского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, а также взаимодействие по борьбе с Covid-19, в том числе с учетом успешного использования российских вакцин в королевстве. 

«Выражен обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие дружественных связей между Россией и Бахрейном», — отмечается в сообщении.

Также Президент России проинформировал собеседника о причинах и целях спецоперации по защите Донбасса, о мерах, предпринимаемых для защиты мирного населения, и проводимой российской стороной работе на переговорах с представителями Украины.

#Владимир Путин
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