Лидеры по сбору макулатуры на #БумБатле смогут встретиться со своими кумирами

Всероссийская акция по сбору макулатуры #БумБатл пройдет в нашей стране с 5 по 10 декабря. К участию в ней приглашаются и жители Татарстана.

«Организатором акции выступает АНО „Национальные приоритеты“. Мероприятие проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, ряда общественных и волонтерских организаций», — сказано в сообщении пресс-службы Минлесхоза РТ.

#БумБатл – это не только соревнование по сбору макулатуры, но и запуск челленджа в социальных сетях. Победители смогут лично пообщаться с кумиром, которого определят сами участники, отмечая его аккаунт.

Для участия в акции необходимо собрать макулатуру, выложить пост в соцсетях с хештегами #БумБатл, #нацпроектэкология, отметить аккаунт кумира и подать заявку на участие на официальном сайте акции https://бумбатл.национальныепроекты.рф/. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 385 тыс. школьников из 67 регионов России. Ребята за две недели собрали свыше 600 тонн макулатуры.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.