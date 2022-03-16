Лидеры мусульманских организаций: Сила нашей страны именно в ее многонациональном народе

Представители основных религиозных мусульманских организаций России выражают поддержку Президенту РФ и полностью одобряют концепцию военной доктрины России как оборонительную. Об этом сообщает информационно-аналитический портал «Кавказ сегодня».

Обращение лидеров мусульманских религиозных организаций принято сегодня на Всероссийской научно-практической конференции «Духовное служение и социальная миссия религиозных организаций в контексте формирования общероссийской гражданской идентичности».

«В многовековой истории России было немало тяжелых времен. Но с какими бы трудностями мы не сталкивались, наш народ всегда их успешно преодолевал. Сегодняшние события подтверждают, что сила нашей страны именно в ее многонациональном народе, в сплоченности людей и их беспримерной любви к Родине», — сказано в обращении.

Лидеры мусульманских организаций подчеркивают, что отдают дань глубокого уважения мужественным соотечественникам, которые в тяжелые моменты ставят интересы людей выше собственных. «Мы также хотим выразить признательность и почтение родителям за то, что они воспитали таких сыновей, которыми по праву гордится вся Россия. Не сомневаюсь, что семьи погибших воинов будут окружены всесторонней заботой государства и общества», — добавили они.