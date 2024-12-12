Лидеры молодежных движений Татарстана проверили знания Конституции России

Фото: Минмолодежи РТ

Лидеры и активисты более чем 20 молодежных движений Татарстана приняли участие во Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. Проверка знаний состоялась на Республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан», сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«В тесте было 33 интересных вопроса. Для меня как для гражданки Российской Федерации это стало важным событием, так как я люблю свою Родину и должна знать законы. Это способ показать, насколько я являюсь патриотом и следую законам», — поделилась руководитель направления форумной кампании АНО «Татарстан — территория возможностей» Ляйсан Хамитова.

Тестирование проходило в онлайн- и офлайн-форматах. Вопросы были разделены на три блока: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес». Часть из них была в видеоформате — их задавали известные юристы, общественные и государственные деятели.

Принять участие в акции могли все желающие в возрасте от 14 лет. Тест был представлен на шести языках: русском, китайском, английском, арабском, испанском и португальском.

После завершения участники получили сертификаты с резальтатами и персональным разбором ошибок.

С правильными ответами можно ознакомиться с 13 декабря на официальном сайте юрдиктант.рф.

«Мы с коллегами в первый раз пришли на этот диктант. Было очень интересно пойти тест и узнать что-то новое. Даже обсуждали с ребятами некоторые вопросы, чтобы правильно ответить. Считаем, что это очень важный проект, который позволяет каждому молодому человеку более точно узнать свои права и обязанности, а также Конституцию России», — отметили представители движения «Сәләт» Данияр Галиев и Гульназ Гатина.