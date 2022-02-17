Лидеры мировых и традиционных конфессий соберутся в Казахстане в сентябре 2022

VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий состоится в Нур-Султане 14-15 сентября 2022 года. Об этапах развития Съезда рассказывается в статье, подготовленной МИД Республики Казахстан.

На Международной конференции мира и согласия 13 февраля 2003 года было инициировано проведение в Казахстане Съезда лидеров мировых и традиционных религий. О мировом признании успехов и доверия к новым инициативам Казахстана свидетельствует, что свои приветствия в адрес Съезда направили главы США, России, Франции, Италии, Саудовской Аравии, Египта, Польши, Германии, руководители крупных международных организаций.

Первый Съезд лидеров мировых и традиционных религий, состоявшийся в сентябре 2003 года, стал уникальным событием: впервые за одним столом собрались представители всего религиозного мира.

Значение первого Съезда заключалось в его концептуальной идее – диалог религий – эффективный инструмент для разрешения споров и противодействия террору. Целью первого конгресса было найти общие ориентиры в мире для создания постоянного международного института и обеспечения религиозного диалога и принятия согласованных решений.

Первый Съезд завершился принятием декларации, в которой духовные лидеры сделали заявления о совместных действиях по обеспечению согласия и стабильности в обществах как основы гармоничного мира в будущем. Кроме того, было закреплено решение проводить межрелигиозный форум на регулярной основе – раз в три года – и создать постоянно действующий орган международного и межконфессионального диалога Секретариат Съезда. Тем самым Съезд получил потенциал рабочей диалоговой площадки для решения системных задач.

II Съезд лидеров мировых и традиционных религий в сентябре 2006 года, работа которого велась по двум направлениям: «Свобода вероисповедания и уважение последователей других религий» и «Роль религиозных лидеров в укреплении международной безопасности», проходил в новом здании, построенном специально для данного события – во Дворце мира и согласия.

С самого первого дня Съезда был принят документ «Принципы межрелигиозного диалога», содержащий основные компоненты, которыми руководствовались участники в своей работе. Помимо этого, был принят итоговый документ, признающий роль религии в современном мире, который направлен на усиление роли и миссии лидеров мировых и традиционных религий в установлении глобального порядка.

Участники II Съезда также приняли совместную декларацию, призывающую представителей всех религий и этнических групп предотвращать конфликты на почве культурных и религиозных различий.

В центре обсуждения III Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося в июле 2009 года, была тема «Роль религиозных лидеров в построении мира, терпимости, взаимного уважения и сотрудничества», где были внесены определенные изменения в формат конгресса. На данном Съезде нововведениями стали секционные заседания.

По завершении мероприятия был принят итоговый совместный документ, призывающий мировое сообщество постоянно поддерживать и продвигать усилия религиозных лидеров и организаций по установлению плодотворного межрелигиозного диалога, способствовать поддержанию диалога религий и цивилизаций.

Итогом съезда стало внесение предложения о создании Совета религиозных лидеров для обеспечения диалога и сотрудничества с другими международными организациями, работа которого направлена на диалог культур и экономическое сотрудничество.

В свою очередь, IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий «Мир и согласие как выбор человечества» состоялся в мае 2012 года, на котором была подчеркнута важная роль религиозных лидеров в укреплении безопасности человечества, улучшении диалога и взаимопонимания.

Одной из важнейших инициатив IV Съезда стало создание Интернет-ресурса в рамках единого электронного портала G-Global, посвященного формированию и укреплению глобальной толерантности и доверия.

«Диалог религиозных лидеров и политических деятелей во имя мира и развития» именно так звучала тема V Съезда лидеров мировых и традиционных религий в июне 2015 года.

Один из принципов декларации, сформулированный участниками V Съезда основывался на призыве сторон военных конфликтов прекратить столкновения и посредством переговоров выработать соглашения о прекращении насилия, защите мирных граждан.

В октябре 2018 года выражая единогласное согласие и акцентируя внимание на главной теме VI Съезда «Религиозные лидеры – за безопасный мир», участники обсудили вопросы сближения культур и цивилизаций, говорили о глобальной безопасности и мерах по борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Результаты работы VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий показали, что необходимо выходить на новый уровень взаимодействия. В Декларации участников Съезда подчеркнуто, что всем духовным лидерам необходимо обратиться к мировому сообществу, людям, государствам с призывом о мире и безопасности.

Для совместной реализации озвученных инициатив, делегаты VI Съезда выдвинули предложение об учреждении Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

В 2021 году на XIX заседании Секретариата Съезда была определена тема предстоящего VII заседания Съезда: «Роль лидеров мировых и традиционных конфессий в социально-духовном развитии человечества в постпандемийный период», а также утверждена дата проведения 14-15 сентября 2022 года в Нур-Султане.