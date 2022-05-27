«Лидеры изменений»: молодые активисты со всего ПФО презентовали свои проекты в Казани

В Казани завершился третий этап образовательной программы «Лидеры изменений». Активисты из регионов ПФО разрабатывали свои собственные проекты и сегодня презентовали их заместителю полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олегу Машковцеву, замруководителя департамента Президента Татарстана по вопросам внутренней политики Роберту Гарипову и министру по делам молодежи РТ Тимуру Сулейманову.

«Мы постарались сделать программу „Лидеры изменений“ таким образом, чтобы она с каждым этапом усложнялась. Идея такая родилась совершенно спонтанно, мы решили поддержать лучших активистов из молодежной среды с точки зрения их обучения и личностного развития», — отметил Олег Машковцев.

Он обрисовал несколько будущих возможностей для выпускников образовательного курса. Во-первых, будет создан Telegram-канал с новостями о молодежной политике ПФО, вести который предложено активистам. Во-вторых, на некоторые из представленных проектов будут выделены средства из фонда содействия развития гражданского общества, если они смогут выиграть грантовый конкурс на форуме «iВолга», который пройдет в конце июля этого года. В-третьих, Машковцев поручил органам молодежной политики регионов обратить внимание на выпускников проекта и по возможности включить их в общественный совет.

По словам министра по делам молодежи РТ Тимура Сулейманова, ценность образовательной программы не только в интересных встречах, но и в коммуникации и новых навыках, приобретенных участниками за время проекта.

«В современном, быстро изменяющемся мире особенно важно быть лидером этих изменений и влиять на них. Важно уметь правильно коммуницировать с разными людьми. Ещё одна из основных ценностей образовательной программы — это вы сами, потому что вы стали большой командой, где собраны представители всех регионов ПФО. Важным результатом стало и создание экспертного сообщества, удобнее затем уже изнутри помогать формировать молодежную политику в Приволжье», — добавил Сулейманов.

Среди инициатив выпускников он особенно выделил проект «Мост», который направлен на распространение наиболее удачного опыта региона в молодежной политике на весь округ. Завершилась церемония награждением участников сертификатами и памятными подарками.