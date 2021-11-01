Лидеры «Группы двадцати» планируют высадить триллион деревьев на планете

Лидеры «Группы двадцати» поставили цель высадить 1 триллион деревьев на Земле до 2030 года, говорится в заключительной декларации саммита, которую распространил правительственный Дворец Киджи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы разделяем амбициозную цель совместно высадить 1000 миллиардов деревьев, уделив особое внимание наиболее деградировавшим экосистемам планеты», — говорится в документе.

«Мы призываем другие страны объединить усилия с G20 для достижения этой глобальной цели до 2030 года, в том числе посредством проектов по климату с привлечением частного сектора и гражданского общества», — отмечается в декларации.

Саммит G20 прошел в Риме 30-31 октября. В нем в режиме видеоконференции принял участие Президент России Владимир Путин.