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Политика
9 февраля 2022  08:54

Лидеры ФРГ, Франции и Польши: НАТО нужно пересматривать стратегию по отношению к России

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НАТО нужно регулярно проводить переоценку стратегии по отношению к России, заявили лидеры ФРГ, Франции и Польши Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Анджей Дуда, об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита Веймарского треугольника в Берлине, передает РИА Новости.

В заявлении уточняется, что это необходимо для того, чтобы корректировать стратегию в случае ухудшения ситуации с безопасностью.

«Франция, Польша и Германия выражают готовность конструктивно участвовать в содержательных и ориентированных на результат переговорах по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес (с Россией). Три страны будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве», — поясняется в документе.

Россия в конце 2021 года опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности, а 26 января США и НАТО на эти предложения передали российской стороне письменные ответы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, Президент России Владимир Путин заявил, что в ответе США проигнорировали принципиальные российские озабоченности.

 

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