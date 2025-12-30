news_header_top
Политика 30 декабря 2025 19:32

Лидеры ЕС созвонились, чтобы обсудить заявления Путина о смене позиции по Украине

Европейские руководители провели телефонные переговоры для обсуждения ситуации вокруг Украины после заявлений президента России Владимира Путина о пересмотре переговорной позиции страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В обсуждении приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Тем не менее содержание беседы не разглашается.

Напомним, что высказывание Путина связано с атакой украинских дронов на резиденцию Президента РФ. Действия Украины осудили ОАЭ, Пакистан, Индия, Китай и часть стран СНГ, а Президент США Дональд Трамп назвал атаку неприемлемой и был очень зол, узнав о ней.

