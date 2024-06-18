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Лидеры ЕС пока не договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Главы стран и правительств ЕС не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом после неформального ужина лидеров 27 стран сообщества сказал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.
«Сегодня соглашения нет», — ответил журналистам Мишель, а также заявил, что «сегодня не стояла цель принятия решения».
По его словам, фон дер Ляйен «поделилась своими мыслями о будущем ЕС», лидеры ее выслушали. Вопрос о назначении глав ЕК, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня, добавил Мишель.
Ожидается, что его рассмотрят 27-28 июня на саммите ЕС в Брюсселе.
7 марта Урсула фон дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно правилам, глава назначается решением лидеров стран сообщества на саммите ЕС и утверждается тайным голосованием в Европарламенте.
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