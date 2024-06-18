Лидеры ЕС пока не договорились о переназначении фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Главы стран и правительств ЕС не достигли соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Об этом после неформального ужина лидеров 27 стран сообщества сказал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает ТАСС.

«Сегодня соглашения нет», — ответил журналистам Мишель, а также заявил, что «сегодня не стояла цель принятия решения».

По его словам, фон дер Ляйен «поделилась своими мыслями о будущем ЕС», лидеры ее выслушали. Вопрос о назначении глав ЕК, Евросовета и внешнеполитической службы ЕС будет решен до конца июня, добавил Мишель.

Ожидается, что его рассмотрят 27-28 июня на саммите ЕС в Брюсселе.

7 марта Урсула фон дер Ляйен была выдвинута кандидатом на пост главы ЕК на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Согласно правилам, глава назначается решением лидеров стран сообщества на саммите ЕС и утверждается тайным голосованием в Европарламенте.