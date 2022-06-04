Лидеры движения «Абилимпикс» из Татарстана впервые получили денежные сертификаты

Церемония награждения участников чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялась в Казани в торгово-экономическом техникуме. Победителей и призеров поздравили руководители профильных министерств республики.

«Сегодня по всей стране проходят церемонии награждения победителей и призеров движения „Абилимпикс“ по итогам 2020 года. В 2021 году в связи с пандемией масштабные соревнования не проводились. Сегодня здесь очень приятно находиться, потому что эти ребята приносят победу, держат марку республики. 55 победителей получат сертификаты. Приятно, что Правительством России принято решение о награждении победителей и призеров денежными сертификатами в размере 100 тыс. рублей за первое место, 75 тыс. — за второе и 50 тыс. — за третье место», — сообщил журналистам перед церемонией награждения министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Соревнования «Абилимпикс» проводятся для обеспечения профессиональной ориентации и содействия трудоустройству людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В России они проходят с 2015 года, участниками могут стать граждане в возрасте от 14 лет. В Татарстане движение «Абилимпикс» активно развивается с 2017 года при поддержке Президента РТ Рустама Минниханова. К 2022-му количество участников по сравнению с первым годом увеличилось в 24 раза, а число компетенций — в 12 раз.

«В 2017 году в региональном чемпионате приняли участие 38 человек, а в национальном чемпионате — 7. Сейчас насчитывается более 3 тыс. участников этого движения. В 2021 году количество участников было 905, которые соревновались по 88 компетенциям. Эти люди достойны наград и внимания со стороны нашего общества», — подчеркнул Хадиуллин.

С 2019 года соревнования проводятся по категориям — среди школьников, студентов и специалистов. На сегодняшний день Татарстан является одним из лидеров по развитию движения «Абилимпикс» в России. За все время на соревновательных площадках республики навыки в разных компетенциях продемонстрировали более 3 тыс. участников.

«Наша главная задача — дальнейшее трудоустройство участников чемпионатов. Мы помогаем им обрести будущую профессию. Если у них есть такие компетенции, то вопрос трудоустройства решается гораздо легче. В среднем по республике уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями составляет 50-55% от числа обратившихся в службы занятости. Среди участников чемпионата данный показатель достигает 76-77%», — проинформировала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

На сегодняшней встрече состоялось торжественное вручение сертификатов татарстанским победителям и призерам VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», прошедшего в декабре 2020 года. Сертификаты, финансовое обеспечение которых осуществляется Министерством просвещения РФ, можно направить на получение дополнительного образования или приобрести специализированные технические средства реабилитации. Стоит отметить, что такие денежные сертификаты победителям и призерам национального чемпионата «Абилимпикс» были вручены впервые.