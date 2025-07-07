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Политика 7 июля 2025 00:29

Лидеры БРИКС заявили о желании создать безопасную цифровую среду

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Страны БРИКС выступили за формирование безопасного и стабильного цифрового пространства. Соответствующее заявление содержится в итоговой декларации, принятой по завершении саммита объединения, сообщает РИА Новости.

Лидеры подчеркнули, что информационно-коммуникационные технологии обладают значительным потенциалом для преодоления цифрового неравенства как внутри государств, так и между ними. В то же время они признали наличие рисков и угроз, исходящих из цифровой среды, включая внутренние источники.

В документе также говорится о готовности стран БРИКС содействовать созданию открытой, безопасной, стабильной, доступной, мирной и совместимой цифровой экосистемы.

#БРИКС #интернет
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