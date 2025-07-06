Лидеры БРИКС осудили атаки на железнодорожную инфраструктуру в российских регионах

В итоговой декларации саммита, прошедшего в Бразилии, лидеры стран БРИКС осудили атаки на железнодорожную инфраструктуру в России. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе говорится о недопустимости целенаправленных ударов по мирному населению и объектах, не имеющих военного значения.

Речь идет о диверсиях на железнодорожные пути и мосты в Брянской, Курской и Воронежской областях, произошедших 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года. Лидеры стран-участниц назвали эти действия преднамеренными и подчеркнули, что в результате атак были многочисленные жертвы, в том числе среди детей.