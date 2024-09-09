Лидеры, аутсайдеры или триумф инкумбентов: как прошли губернаторские выборы в России

В Единый день голосования по всей стране в 21 субъекте избирали губернаторов

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Такие разные выборы

В каждом из субъектов, где выбирали губернаторов, было изначально по фавориту избирательной кампании – это либо действующий глава региона (таких в политологии красиво называют «инкумбенты»), либо врио руководителя. Инкумбентов – действующих губернаторов было 13, а врио – 8.

20 кандидатов пошли от «Единой России», и только в Забайкальском крае губернатор Александр Осипов оригинально баллотировался как самовыдвиженец. Это пошло ему на пользу – у него очень высокий результат для такого сложного с точки зрения электоральной политики региона – 82,29% голосов за него. Кроме того, Забайкалье показало и самую высокую явку на Дальнем Востоке – 41,15%.

Кто чемпион? Кто аутсайдер?

Самый высокий результат показал губернатор Курганской области Вадим Шумков – 85,17% голосов «за». В исследовании, проведенном весной 2019 года, Центр политической конъюнктуры России назвал Шумкова «жестким и бескомпромиссным антикризисным менеджером».

Самый высокий результат показал губернатор Курганской области Вадим Шумков – 85,17% голосов «за» Фото: kremlin.ru

За время работы в Курганской области с 2018 года он сократил областной чиновничий аппарат, ликвидировал ряд бюрократических юрлиц, задолженность области по региональному материнскому капиталу, назначил областные стипендии для малоимущих студентов, ввел областные субсидии для семей врачей, работающих в области, равные федеральным, решает «мусорную» и дорожную проблемы. Наконец, он создал Территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Катайске. Эти поступки заслуженно принесли ему такой высокий результат среди жителей Курганской области.

Самый низкий результат – у действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова – всего 59,8% голосов при явке по итогам трех дней голосования в 34%. Здесь можно сказать только одно – для любого выдвиженца от «Единой России» Санкт-Петербург остается очень сложным городом – так уж здесь сильны антисистемные настроения. Тут еще сказался «фактор Евгения Пригожина», который до самой своей трагической смерти боролся с действующим губернатором в медийном поле. Александр Беглов победил, но теперь ему придется поднимать доверие к себе петербуржцев.

Самый низкий результат – у действующего губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова – всего 59,8% голосов Фото: kremlin.ru

На втором месте с конца – врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова с 62,3% голосов. Справедливости ради, он назначен указом президента врио губернатора Вологодской области 31 октября 2023 года. То есть, в области он успел проработать меньше года.

На третьем – врио губернатора Курской области Алексей Смирнов с 65,28% голосов. По тому, что происходит сейчас в Курской области, вообще удивительно, что выборы там состоялись. К 20.00 8 сентября явка на выборах там достигла 57,24%. Это при том, что в Курской области введены режим контртеррористической ситуации (КТО) и режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Тем не менее, из всех граничащих с Украиной регионов, по итогам единого дня голосования (ЕДГ), самая высокая явка оказалась именно на выборах губернатора в Курской области. Здесь мы также наблюдаем «эффект сплочения» избирателей перед страшными испытаниями.

Радий Хабиров набрал очень высокий процент голосов «за» – 80,21% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А что там у соседей в Башкирии?

В Башкортостане действующий глава Радий Хабиров набрал очень высокий процент голосов «за» – 80,21%. За него проголосовали примерно 1 млн 724 тысячи жителей региона. Уверенная победа Хабирова, с чем мы его и поздравляем. На втором месте в этом регионе Артур Шайнуров от КПРФ, у него 6,95% голосов.

Несмотря на достаточно сложные события внутриполитической жизни республики (протесты на шихане Куштау, протесты в январе в городе Баймак на юго-востоке Башкортостана и т.д.), Радий Хабиров проявил незаурядный талант в разруливании всех этих конфликтов.

При этом Башкортостан стал одним из самых патриотичных российских регионов по поддержке СВО. Еще раз приходится повторять, что подъем патриотизма сыграл и здесь главную роль в положительном результате голосования для Радия Хабирова.

Рустам Минниханов поддержал молодого назначенца в рамках своего визита в Самару 20 августа 2024 года Фото: rais.tatarstan.ru

Федорищеву помог визит Минниханова?

Еще любопытен результат в Самарской области, где врио губернатора Вячеслав Федорищев победил с результатом 79,56%. 31 мая 2024 года Вячеслав Федорищев был назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области. На дату назначения он был самым молодым из действующих глав субъектов Российской Федерации, ему всего 35 лет.

Тем не менее, жители Самарской области поддержали молодого главу региона с весьма высоким положительным результатом. Не только самарцы, сам Раис Татарстана Рустам Минниханов поддержал молодого назначенца в рамках своего визита в Самару 20 августа 2024 года. В том числе выступая и перед местной татарской общиной в Самарской области. Такой высокий аванс доверительной поддержки многое говорит о личности молодого губернатора. Ну и о «легкой руке» Раиса Татарстан, наверное, тоже можно говорить в этом случае.

В целом, общероссийский тренд на патриотизм, на сплочение общества вокруг Президента России и защиты интересов страны сработал именно для действующих губернаторов в самую положительную сторону. Результаты патриотического подъема в стране теперь выливаются в результаты голосования. Самым простым и эффективным маркером выбора для людей стал патриотизм. И теперь патриоты голосуют за патриотов. А действующие главы регионов сегодня просто обязаны быть самыми активными патриотами. Как говорится, «личным примером». И избиратели оценивают такой пример только положительно.