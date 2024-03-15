Лидеры Ассамблеи народов РТ обратились к татарстанцам в связи с выборами Президента

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Лидеры национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана обратились к жителям республики по случаю стартовавших сегодня выборов Президента России.

«Уважаемые татарстанцы! В нашей республике в мире и согласии живут представители 175 национальностей, вместе созидают общее будущее», — напомнили общественники.

«В ближайшие дни, с 15 по 17 марта 2024 года, в стране состоится важнейшее общественно-политическое событие — выборы Президента Российской Федерации. Участие в них — свидетельство о небезразличном отношении к своей Родине, о готовности сделать жизнь лучше. Мы будем выбирать человека, которому доверяем будущее страны — каждого из нас и своих близких», — заявили руководители национально-культурных объединений.

«В условиях глобальных внешнеполитических и экономических вызовов важно в очередной раз проявить силу нашего многонационального народа, наше единство и сплоченность», — уверены они.

«Дорогие татарстанцы! Для всех нас важны мир и благополучие в нашем большом общем доме — России. И именно от выбора каждого зависит, как будет развиваться страна, в какой стране будут расти наши дети. Мы рассчитываем на вашу ответственную гражданскую позицию как патриотов великой страны», — резюмировали общественники.

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).