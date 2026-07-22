МАКС стал лидером среди мессенджеров в России

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МАКС вышел на первое место по месячной аудитории среди мессенджеров в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope. В июне его посетили 86,2 млн жителей страны старше 12 лет.

Согласно сообщению, Телеграм, лидировавший в апреле, опустился на вторую строчку – 75,7 млн пользователей. На третьем месте – WhatsApp* с 63,5 млн человек. По данным Mediascope, в июне мессенджер посетили 86,2 млн россиян старше 12 лет, что сделало его лидером среди мессенджеров.

*принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ