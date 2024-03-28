Лидер ЮАР в беседе с Путиным выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Президенты России и Южно-Африканской Республики Владимир Путин и Сирил Рамафоза поговорили по телефону. Лидер ЮАР выразил глубокие соболезнования и чувства солидарности в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», пожелал стойкости родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Высказано удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Обсужден ряд вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях», – говорится в сообщении.

Лидеры обсудили взаимодействие в рамках БРИКС в расширенном составе в контексте перешедшего от ЮАР к России председательства в объединении.

Сирил Рамафоза проинформировал российскую сторону о намерении ЮАР продолжить работу по направлению мирной инициативы стран Африки по урегулированию украинского кризиса, принимая во внимание законные интересы Москвы. Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации и отметил, что Россия всегда была открыта к предметному разговору по политико-дипломатическому разрешению конфликта.