«Убрать дубли и обработать данные»: в Татарстане завершили первый этап переписи
Всероссийская перепись населения охватила всех жителей Татарстана. Людей зрелого возраста навестили на дому переписчики, либо переписали контролеры на стационарных участках. Молодежь ответила на вопросы переписных листов на госуслугах в режиме онлайн. В республике стартовал второй этап - обработка данных и борьба с дубляжами.
«Переписчики – главные герои»
Татарстан находится на первом месте среди регионов ПФО по числу людей, переписавшихся на портале госуслуг во время Всероссийской переписи населения. Кроме того, регион вошел в топ-пять регионов-лидеров по освещению этой акции в СМИ. Об этом сообщила журналистам руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.
«Татарстан входит в топ ИТ-центров России и лидеров по цифровизации среди регионов страны. По числу жителей республики, переписавшихся самостоятельно на портале госуслуг, наша республика находится в первой семерке среди регионов страны и лидирует в Приволжском Федеральном округе», — сказала Гатауллина. В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» она уточнила, что республике переписью охвачено 100% граждан.
Всероссийская перепись населения, которая вошла в историю как первая цифровая и самая длительная по времени проведения, завершилась 14 ноября. В отличие от всех предыдущих она длилась не десять дней, а целый месяц. В ходе переписи татарстанцы могли заполнить переписные листы на себя и совместно проживающих с ними членов семьи самостоятельно на портале госуслуг.
Глава Росстата Павел Малков на итоговой пресс-конференции сегодня отметил, что первый этап переписи завершен в целом по России, в труднодоступных территориях акция продлится до декабря. Сейчас стартовал второй – это обработка данных, их оценка, сверка и очистка, борьба с дубляжами.
«Сейчас собраны данные из четырех источников – от переписчиков, с портала госуслуг, от спецконтингента – военных, в тюрьмах и других закрытых учреждениях, а также административные данные. Ранее в прессе прозвучали сведения о 99-100% переписанных, но это не численность населения, а процент исполнения организационного плана сбора данных. Теперь нам предстоит все эти четыре источника свести, убрать дубли и обработать данные с помощью цифровых технологий. Только после этого можно говорить о результатах», – отметил спикер.
Малков добавил, что перепись-2021 проходила под пристальным вниманием общественности в соцсетях. На «горячую линию» Росстата поступило более 70 тыс. звонков, более 665 тыс сообщений о переписи опубликовано в соцсетях. Более 15 тыс. сообщений в соцсетях прошли проверку на возможные нарушения. Ход Всероссийской акции активно осмещался в СМИ Татарстана.
«Хочу поблагодарить жителей республики, принявших участие в переписи населения. Вы не только проявили активную гражданскую позицию, но и внесли личный, неоценимый вклад в будущее нашей страны», - сказала Наталья Гатауллина, обращаясь к жителям нашего региона.
По результатам соцопроса, проведенного в октябре фондом «Общественное мнение», 75% россиян считают, что перепись нужна. Еще 64% уверены, что участие в ней – долг каждого.
«Отдельная благодарность переписному персоналу, они – главные герои переписи. Переписчики ежедневно проходили по несколько десятков жилых помещений, заполняя электронные переписные листы на планшетах, либо убеждались, что жители региона самостоятельно переписались на портале госуслуг, подтверждая QR-коды», - подчеркнула спикер.
По словам главы Татарстанстата, большинство жителей Татарстана выбрали очный опрос переписи, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Они воспользовались услугами переписчиков на дому или посетили стационарные участки в МФЦ. В основном такой способ предпочитают представители старшего поколения. Молодежь чаще самостоятельно заполняла переписные листы на госуслугах.
Всего по республике было открыто 58 точек в МФЦ и 427 стационарных участков. Для проведения переписи по Татарстану отобрано более 1,1 тыс. контролеров, более 7 тыс. переписчиков и 58 инструкторов. Всего в регионе в ходе акции было задействовано более 8,5 тыс. человек.
«Сведения лягут в основу нацпроектов»
Предыдущая перепись населения России прошла в 2010 году. За прошедшие годы республика сильно изменилась, здесь появился город высоких технологий Иннополис, прошли мероприятия мирового уровня – чемпионаты по футболу, водным видам спорта и рабочим профессиям. В республике появились новые культурные и спортивные объекты, получили развитие новые туристические места.
«Ежегодно в Татарстане вводится более 34 тыс. квартир. Настоящая перепись позволит получить актуальные данные о новых микрорайонах и условиях жизни семей. Эти сведения позволят органам госвласти точнее планировать строительство объектов социальной инфраструктуры, дорог, коммуникаций, улучшать качество жизни населения», - отметила руководитель Татарстанстата.
По ее словам, уникальные данные переписи об уровне образования, национальном составе и владении языками помогут формировать национальную, образовательную, языковую и культурную политику.
«Участие в переписи – это возможность внести свой вклад в социально-экономическое развитие республики. В дальнейшем полученные сведения лягут в основу разработки национальных проектов и социальных программ, повысят эффективность адресной социальной политики. Полученные данные помогут понять, сколько и в каких районах нужно построить детских садов, больниц, фельдшерских пунктов, библиотек, музеев, клубов, образовательных учреждений», - добавил замминистра экономики РТ – начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов.
Он отметил несомненную важность и необходимость мероприятия. Отдельно за добросовестную работу эксперт также поблагодарил переписной персонал, который работал в условиях угрозы распространения Covid-19.
«Перепись завершена и началась не менее важная работа – обработка полученных данных. Эти сведения позволят определить демографические изменения за время, прошедшее после предыдущей переписи», - заключил Амирханов.
Волонтеры ежедневно консультировали 5 тыс. человек
Каждый день в МФЦ Татарстана по вопросам Всероссийской переписи населения получали консультации волонтеров более 5 тыс. человек. Об этом сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.
«Мы легко собрали волонтерский корпус, потому что был интерес. Они работали на 58 участках МФЦ в 45 муниципалитетах, консультировали молодежь и старшее население. Каждый день в МФЦ по вопросам переписи получали консультации более 5 тыс. человек, и это весомая цифра», - сказала она.
Гатауллина поблагодарила армию из 500 волонтеров, которые помогали татарстанцам пройти перепись и отвечали на их вопросы. В ходе Всероссийской переписи населения до 14 ноября включительно жители нашего региона могли повторно проверить информацию о себе, заполненную на переписных листах.
«Любой из наших жителей имел возможность проверить, как он был учтен. Это в первую очередь касалось тех, кто прошел перепись на портале госуслуг. До последнего часа проведения переписи люди могли зайти на портал госуслуг и посмотреть свой переписной лист. Если у кого-то возникали вопросы, либо кто-то хотел уточнить свои ответы, то мог это сделать», - отметила Гатауллина.
Для этого также можно было вернуться на стационарный участок, либо пригласить переписчика на дом повторно.
Вернувший украденный планшет казанец получит благодарность Росстата
В ходе переписи в регионе не обошлось без мелких инцидентов. Житель Татарстана, который нашел ранее украденный у переписчика планшет, получит благодарственное письмо Росстата.
«У нас был зафиксирован случай кражи планшета. Спасибо за сознательность жителю Казани, который увидев переписчика с планшетом, идентичным тому, который нашел, заявил об этом в МВД. И нам планшет вернули, еще раз большое спасибо. Все контактные данные по нему (жителю Казани – примеч. «ТИ») переданы в Росстат. Мы готовим благодарственное письмо», - пояснила руководитель Татарстанстана.
Спикер добавила, что в республике были зафиксированы «единичные несчастные случаи нападения на переписчиков». Они находятся на особом контроле и попадают под страховые.
Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября. Итоги первого этапа акции опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года. В переписной кампании приняли участие Президент России Владимир Путин, Премьер-министр страны Михаил Мишустин, а также Президент РТ Рустам Минниханов.