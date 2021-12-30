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Спорт
30 декабря 2021  14:10
Cергей Гаврилов

Лидер УНИКСа Хезонья о встрече с «Анадолу Эфесом»: «Планируем улучшать командную химию»

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Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья рассказал об ожиданиях от сегодняшнего домашнего матча Евролиги с турецким «Анадолу Эфесом», выразив надежду на поддержку родных трибун. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хезонья заметил, что в этой встрече, последней в этом году, УНИКС намерен улучшить командную «химию».

«Стартует второй круг Евролиги. Нам предстоит очередной важный матч, в котором мы продолжим улучшать командную химию. Надеюсь, нам удастся порадовать болельщиков, мы очень рассчитываем на их поддержку!» — подчеркнул игрок.

#БК Уникс #Евролига
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