Лидер УНИКСа Хезонья о встрече с «Анадолу Эфесом»: «Планируем улучшать командную химию»

Хорватский форвард казанского УНИКСа Марио Хезонья рассказал об ожиданиях от сегодняшнего домашнего матча Евролиги с турецким «Анадолу Эфесом», выразив надежду на поддержку родных трибун. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хезонья заметил, что в этой встрече, последней в этом году, УНИКС намерен улучшить командную «химию».

«Стартует второй круг Евролиги. Нам предстоит очередной важный матч, в котором мы продолжим улучшать командную химию. Надеюсь, нам удастся порадовать болельщиков, мы очень рассчитываем на их поддержку!» — подчеркнул игрок.