Лидер «Рубина» Никола Чумич: «В Европе мало знают об уровне футбола России»

Никола Чумич – один из ключевых игроков атаки «Рубина» в этом сезоне. Незадолго до рестарта РПЛ он дал интервью «ТИ-Спорту». В нем полузащитник рассказал о своей одержимости баскетболом, отношениях с главным тренером Рашидом Рахимовым, а также поведал, почему считает своим идолом прославленного сербского теннисиста Новака Джоковича.





Никола Чумич - один из ключевых игроков атаки «Рубина» в этом сезоне

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С произведениями, стихами Пушкина, Лермонтова я знаком»

Никола, мы с тобой свободно беседуем на русском языке. Как за столь короткий период тебе удалось так хорошо выучить язык?

Ты удивишься, но у меня не было никаких учителей, я не занимался в какой-то специальной школе. Познавал язык самостоятельно. Главное в изучении любого языка – практика. Тебе надо ежедневно общаться именно с носителем языка, и тогда процесс обучения будет проходить быстро. Я люблю изучать языки. Мне кажется, важно знать язык той страны, в которой ты играешь, живешь. Я говорю на английском, испанском языках. Где бы я ни находился, в какой бы стране ни жил, стараюсь изучать местную культуру.

А есть в русском языке настолько любимые слова, что ты смакуешь их, когда произносишь?

Несколько слов выделить не смогу. Русский язык настолько прекрасен, что мне нравятся в нем все слова (улыбается).

Уже пробовал читать на русском языке наших великих классиков? Пушкина, Лермонтова, Достоевского?

А мы же их еще в школе проходили в Сербии, когда я учился там. Только не на русском, а на сербском языке. С произведениями, стихами Пушкина, Лермонтова я знаком. Творчество Достоевского, кстати, мне очень понравилось. Могу с уверенностью сказать, что был под впечатлением от его произведений.

«Когда я приехал в Россию, я думал, что качество игры здесь будет не самым высоким. Но на самом деле уровень российского футбола впечатляет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«РПЛ – один из самых сложных чемпионатов среди тех, в которых я играл»

За свою карьеру ты поиграл в испанском, швейцарском, сербском чемпионатах. Как охарактеризуешь уровень российского футбола?

Я, между прочим, об этом рассказывал в Сербии не так давно. Я говорил, что люди в Европе очень мало знают об уровне российского футбола. Когда я приехал в Россию, я думал, что качество игры здесь будет не самым высоким. Но на самом деле уровень российского футбола впечатляет. Здесь интересный чемпионат, и мы видим, сколько команд в этом году борется за первое место. Практически в каждом клубе есть отличные игроки, будь это «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив» или любая другая команда. На поле всегда много борьбы, мало пространства, всегда чувствуешь игрока за спиной. РПЛ – один из самых сложных чемпионатов среди тех, в которых я играл.

Как считаешь, кто станет чемпионом РПЛ в этом году?

– Хочется, чтобы в РПЛ сохранялась интрига и был новый чемпион (улыбается). Пожалуй, назову «Спартак» – они здорово выглядят в атаке. В этом компоненте они прямо сейчас лучшие в России. Здорово у них играют Барко, Угальде. В это трансферное окно, я знаю, они купили еще и Ливая Гарсию. Классный нападающий из греческого чемпионата, хорошо помню его. Думаю, он сделает «Спартак» еще сильнее.

В 2023 году ты переходил в «Рубин» вместе со своим лучшим другом Лазаром Ранджеловичем, но ему в команде надолго задержаться не удалось. Ты общался с ним на предмет того, остался ли бы он в Казани подольше, если б представилась такая возможность?

Да, мы с ним немного разговаривали на этот счет. В Казани ему все нравилось, он рад был играть за «Рубин». Но его не хотел отпускать «Олимпиакос». Я был в такой же ситуации, когда «Олимпиакос» отдавал меня в аренду то в «Спортинг», то «Люцерн». Там сложно идут на контакт, когда дело касается продажи футболиста. Для меня Лазар –очень близкий, родной человек. Конечно, я бы хотел, чтобы мы вместе еще где-нибудь поиграли. Хочу пожелать ему здоровья и удачи. Он получил травму в Сербии, пусть быстрее поправляется.

Насколько у него серьезное повреждение?

Мы с ним на связи каждый день. Его прооперировали, назначили лечение. Сейчас он уже проходит реабилитацию. Рассказывал, что постепенно приступает к беговым нагрузкам, но на поле вернется нескоро.

«Я очень рад, что мы играем вместе. При этом атмосферу задают и российские игроки, у нас очень хорошие отношения, вне зависимости от национальности» Фото: rubin-kazan.ru

«Помню тот день, когда Даку мне позвонил и объяснил, что ничего плохого не говорил про Сербию»

В футбольных кругах есть распространенная шутка, что «Зенит» – это сборная Бразилии, а «Рубин» – сборная Югославии. Забавит ли тебя это?

Да-да, слышал эту шутку (улыбается). Мы в команде на это спокойно реагируем, не обижаемся.

Рашид Рахимов всегда отмечает, что среди балканцев в «Рубине» царит какая-то невероятно дружеская атмосфера.

Мы действительно очень дружны. Держимся в команде друг за друга. Раньше ведь и вправду мы все были из одной страны – Югославии: Велдин (Ходжа), Игор (Вуячич), Я, Мирлинд (Даку), Дардан (Шабанхаджай). Я очень рад, что мы играем вместе. При этом атмосферу задают и российские игроки, у нас очень хорошие отношения, вне зависимости от национальности.

Даку рассказывал, что в «Рубине» он получил колоссальную поддержку после того скандального случая на Евро-2024 по окончании матча Албания – Хорватия. Так ли это было?

Помню тот день, когда он мне позвонил и объяснил, что ничего плохого не говорил про Сербию. Я сразу же его успокоил, ответил, что все нормально, что у нас остаются такие же отношения, как и раньше. Как только он приехал в Казань, мы сходили вместе на обед и поговорили. У нас в команде теплая, дружеская атмосфера.

«Для меня круче Митровича никого нет в сборной Сербии» Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

«Нам с Вуячичем вместе баскетбол нельзя смотреть, если играют друг с другом «Партизан» и «Црвена Звезда»

В одном из интервью ты назвал самым сильным сербским футболистом нападающего Александра Митровича. Есть ли шанс у того же Душана Влаховича превзойти его со временем?

Душана я хорошо знаю еще по молодежной сборной Сербии, играли вместе. Он топ-игрок, большой футболист. У него сербский менталитет – всегда идет до конца, никогда не уходит от борьбы. Но все-таки для меня круче Митровича никого нет в сборной Сербии.

А Душан Тадич?

Ты называешь замечательных футболистов. Тадич – это легенда сербского футбола. То, что он творит с мячом, – это какая-то фантастика. Я даже объяснить и описать не смогу. Но все равно выбор свой оставлю изначальный в пользу Митровича.

Я слышал, что ты, как и Игор Вуячич (защитник и капитан «Рубина»), просто обожаешь баскетбол. Правда ли это?

О, да. Баскетбол я очень люблю. Постоянно на приставке играю в НБА. Много матчей смотрю баскетбольных, больше чем футбольных даже.

А за сербскими командами в Евролиге поглядываешь?

Разумеется! Не пропускаю почти ни один матч «Црвены Звезды».

Вуячич рассказывал, что с таким же азартом наблюдает за играми «Партизана».

Да, нам вместе баскетбол нельзя смотреть, если играют друг с другом «Партизан» и «Црвена Звезда» (смеется).

«Новак Джокович для сербов – это, знаешь, такое явление культуры. Если он играет, ты обязан смотреть его матч в это время. Это как негласное правило, которому следуют все» Фото: novakdjokovic.com

«Джокович для сербов – это явление культуры»

Если рассматривать спорт в целом, кто для сербов главный идол – Новак Джокович или Никола Йокич?

Я очень люблю Николу, но тут ответ очевиден – Новак Джокович. Для сербов он величайший в истории. Я думаю, его достижения в истории страны не превзойдет ни один сербский спортсмен. Он великий теннисист, добрейший человек. Для меня он идол, главный пример для подражания. Я не пропускаю ни одного его матча. Джоковичу 37 лет, а он играет так спокойно, уверенно, как Федерер. Но Роджер потом через пару лет уже закончил, а Новак, кажется, способен играть и после 40 лет. Так может только он! На протяжении 20 лет изо дня в день постоянно доказывает, что является лучшим теннисистом в мире. Джокович для сербов – это, знаешь, такое явление культуры. Если он играет, ты обязан смотреть его матч в это время. Это как негласное правило, которому следуют все.

Что ты почувствовал, когда Джокович на Олимпиаде в Париже обыграл в финале Алькараса и завоевал последний недостающий для себя титул?

Мы смотрели эту игру вместе с Вуячичем и Йочичем. Я никогда так не радовался, как в тот момент. Хотелось чуть ли не плакать от счастья вместе с Новаком.

Я не представляю, что творилось бы на улицах Сербии, если бы еще и в баскетболе получилось взять золотую медаль, победив американцев в полуфинале...

Зачем ты напомнил про это? Это была бы величайшая победа. Американцы ведь привезли на эти Олипийские игры дрим-тим с Леброном, Карри, Дюрантом. Какая команда! И эту команду сербы обыгрывали три четверти. Как обидно мы уступили в концовке матча, слов нет…

«Салах в потрясающей форме, не удивлюсь, если он в этом году возьмет Золотой мяч. Он сейчас в 32 года находится в своем прайме» Фото: liverpoolfc.com

«Салах в потрясающей форме, не удивлюсь, если он в этом году возьмет Золотой мяч»

Никола, в европейском футболе ты большой поклонник «Ливерпуля». Как так вышло?

Мой папа болеет за «Ливерпуль». И я с детства тоже начал болеть за эту команду. Помню, когда с папой смотрели финал Лиги чемпионов, когда «Ливерпуль» победил «Милан» в 2005 году, очень мне запомнился финский защитник Сами Хюппия. Необычный он был для меня (улыбается).

А как тебе сегодняшний «Ливерпуль» под руководством Арне Слота?

Очень круто играют. Заслуженно идут на первом месте. Смотрел недавний их матч с «Вулвэрхэмптоном», это просто вау! Салах в потрясающей форме, не удивлюсь, если он в этом году возьмет Золотой мяч. Он сейчас в 32 года находится в своем прайме.

«На прошлых зимних сборах я получил травму, поэтому даже вспоминать их не хочется. В этом году команда провела на сборах хорошую работу в плане физики» Фото: rubin-kazan.ru

«С «Рубином» никому не легко играть, это отмечали и вы, журналисты, в прессе, и тренеры других команд так говорят»

Тяжелый календарь у «Рубина» в марте: борющийся за выживание «Ахмат», «Зенит», «Спартак». Вызывает ли чувство напряжения столь резкий старт в первый месяц весны?

Наоборот, игры с сильными, мотивированными соперниками – они самые интересные. Ты бьешься, выкладываешься в них не на 100, а на 200%. Напряжения никакого нет, тем более что уровень нашей команды позволяет играть на равных с любым клубом РПЛ. С «Рубином» никому не легко играть, это отмечали и вы, журналисты, в прессе, и тренеры других команд так говорят.

Ты провел вторые полноценные сборы с «Рубином». Как оценишь их для себя?

Точно лучше, чем предыдущие (улыбается). На прошлых зимних сборах я получил травму, поэтому даже вспоминать их не хочется. В этом году команда провела на сборах хорошую работу в плане физики. Также было много тактической работы. Я считаю, что мы неплохо готовы ко второй половине чемпионата. Постараемся показать достойное выступление.

Из-за травмы на прошлогодних зимних сборах ты пропустил всю вторую половину чемпионата. Восстанавливался более 5 месяцев. Неприятного дежавю не было, когда приехал на сборы в этом году?

Да, какие-то неприятные воспоминания, конечно, накрыли, когда приехал. Плюс в один из дней я увидел фотографии с тех сборов, когда получил травму. Не хотелось даже смотреть. Но я понимаю, что это жизнь, это футбол, может случиться всякое. Слава богу, сейчас со мной все хорошо, я уже полгода нормально играю, ничего не беспокоит.

Сильно переживал, когда находился вне футбола?

Те полгода – один из самых сложных этапов в моей жизни. Когда врачи сказали, что моя травма специфична, предстоит операция и сложный процесс реабилитации, я чувствовал себя психологически очень плохо. Но я понимал, что только упорной работой смогу правильно восстановиться и вернуться на поле. Я работал каждый день по десять часов во время реабилитации: бегал, выполнял упражнения с мячом, тренировал мышцу, потому что после операции она была совсем слабой.

«С каждым матчем я обретаю все больше уверенности. И сейчас нахожусь в отличном состоянии» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я считаю, что в этом году у нас команда еще сильнее, чем в прошлом»

Как оценишь первую половину нынешнего сезона для «Рубина»?

Я считаю, что в этом году у нас команда еще сильнее, чем в прошлом. Было много удачных матчей летом и осенью. Неудачные игры тоже, конечно, случались, как с «Химками» дома (2:3). Но в последние пять-шесть туров мы доказали, что можем сражаться на равных с соперником любого уровня. У нас были хорошие шансы обыграть дома «Краснодар» – лидера чемпионата. Главное, что отличает нашу команду, – отсутствие эго у игроков. У нас прекрасный коллектив, все с друг с другом в отличных отношениях. Нет в клубе тех, кто ставит личные интересы выше командных.

Часто Рашид Рахимов говорит в беседе с тобой о том, что ждет от тебя большего в плане результативности?

Да, конечно. Я и сам это прекрасно понимаю. Хочу больше забивать, отдавать результативных передач, помогать команде своими действиями. Первые семь туров в этом сезоне сложились для меня непросто. Видимо, сказывались последствия травмы. Затем дела пошли чуть лучше. С каждым матчем я обретаю все больше уверенности. И сейчас нахожусь в отличном состоянии.