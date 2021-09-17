Лидер партии ЛДРП в Татарстане Владимир Сурчилов проголосовал на думских выборах

Салават Камалетдинов

Выборы — это праздник, во время которого нужно руководствоваться сердцем, а не разумом. Об этом заявил лидер татарстанского отделения партии ЛДПР Владимир Сурчилов, который сегодня проголосовал на избирательном участке №373 на территории школы №169 Казани.

Фото: © Салават Камалетдинов

«Выборы — это радостный день. В этот праздник мы строим будущее страны. Люди делают очень важный выбор. Они определяют тех людей, кто будет в течение пяти лет составлять законы, по которым мы все будем жить. Призываю людей голосовать не разумом, а сердцем», — отметил Сурчилов.

Он особо выделил систему наблюдения, организованную на нынешних выборах. В частности, глава татарстанского отделения ЛДПР подчеркнул удобность системы видеонаблюдения на избирательных участках, которой он и сам воспользовался перед тем, как пойти голосовать.

Сурчилов пришел на выборы вместе со своей супругой. По его словам, немного позже на участок чтобы проголосовать придет и их дочь.

Фото: © Салават Камалетдинов

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва продлятся в течение трех дней — с 17-го по 19 сентября. Параллельно состоятся довыборы в Госсовет РТ.

Фото: © Салават Камалетдинов

В республике сегодня открылись 2,8 тыс. избирательных участков, также работают 46 временных участков, расположенных в роддомах, больницах, санаториях и следственных изоляторах. Временные участки начали работу в Международном аэропорту «Казань» и в здании железнодорожного вокзала «Казань-1». Если житель республики не знает номер своего участка для голосования, он может найти его с помощью электронных сервисов ЦИК России, а также специального telegram-бота «Мой избирательный участок».

По данным ЦИК Татарстана, 98% участков охвачены видеонаблюдением. Камеры будут вести запись в течение всех трех дней голосования. За происходящим из республиканского Центра общественного наблюдения будут следить представители общественности, политических партий, ЦИК РТ, а также неравнодушные граждане, прошедшие необходимую техническую подготовку.