Лидер ОПГ «Борисково» предстанет перед судом за убийство 20-летней давности

В Татарстане в суд направлено дело в отношении 60-летнего жителя Казани, который обвиняется в убийстве, совершенном в 2001 году, сообщил помощник руководителя СУ СК России по РТ Алексей Матренин.

Как полагает следствие, в октябре 2001 года один из участников ОПГ «Новочебоксарские» приехал в Казань в одному из лидеров преступной группировки «Борисково». Причиной визита стал конфликт гостя с членами другой группировки – «Первогорские».

Мужчины устроили застолье в одном из домов на улице Тихорецкая. В какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого гость показал «борисковскому» пистолет. Мужчины помирились и решили продолжить выпивать в другом месте. Они отправились в СНТ «50 лет Победы» в поселке Старое Победилово. Там между мужчинами вновь вспыхнула ссора, в результате которой «новочебоксарский» ударил приятеля из ОПГ «Борисково» локтем в лицо. Мужчина не стерпел обиды, взял у гостя пистолет и выстрелил ему в голову. От полученных ранений мужчина скончался.

«В рамках расследования данного уголовного дела проверялись различные версии, отрабатывались на причастность к совершению убийства множество членов преступных группировок, ранее судимых лиц, однако уголовное дело было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого», – отметил Алексей Матренин.

В прошлом году следствию удалось выйти на след убийцы. Причастность к преступлению мужчина полностью признал, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

