Лидер ОПГ «29 комплекс» отрицает, что давал показания против ректора КФУ Гафурова
Лидер ОПГ «29 комплекс» Адыган Саляхов отрицает, что дал показания против ректора КФУ Ильшата Гафурова. Сегодня мужчина пытался скостить свой срок и вновь предстал перед Верховным судом Татарстана.
В беседе с журналистами мужчина заявил, что никакой причастности к задержанию ректора КФУ не имеет.
«Я не давал никаких показаний против него. Вам лучше задавать все вопросы Гафурову», - коротко ответил лидер ОПГ.
Напомним, что ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан в декабре минувшего года. Его сразу же этапировали в Москву и поместили в СИЗО. Гафуров проходит фигурантом по делу о заказном убийстве.