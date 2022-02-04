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Происшествия
4 февраля 2022  12:49
Елена Саляхова

Лидер ОПГ «29 комплекс» отрицает, что давал показания против ректора КФУ Гафурова

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Лидер ОПГ «29 комплекс» Адыган Саляхов отрицает, что дал показания против ректора КФУ Ильшата Гафурова. Сегодня мужчина пытался скостить свой срок и вновь предстал перед Верховным судом Татарстана.

В беседе с журналистами мужчина заявил, что никакой причастности к задержанию ректора КФУ не имеет. 

«Я не давал никаких показаний против него. Вам лучше задавать все вопросы Гафурову», - коротко ответил лидер ОПГ.

Напомним, что ректор КФУ Ильшат Гафуров был задержан в декабре минувшего года. Его сразу же этапировали в Москву и поместили в СИЗО. Гафуров проходит фигурантом по делу о заказном убийстве.

#Убийство #опг #Набережные Челны
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