«Лидер новой формации»: Мухаметшин поздравил Минниханова с днем рождения

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Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин в своем Telegram-канале «от всей души» поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с днем рождения.

«Опытный политик, обладающий доверием и поддержкой татарстанцев, пользующийся непререкаемым авторитетом у коллег, исключительно деятельный и энергичный человек, лидер новой формации, умеющий сплотить всех во имя общей цели, – вы стали инициатором многих важнейших преобразований, происходящих в Татарстане, стали примером достойного служения нашему народу, родной республике и многонациональной России», – подчеркнул глава татарстанского парламента.

«Под вашим руководством республика существенно повысила свой авторитет не только в России, являясь сегодня опорным регионом страны, но и стала узнаваемой далеко за ее пределами», – заметил Фарид Мухаметшин.

«Желаю вам, Рустам Нургалиевич, крепкого здоровья, счастья, успехов во всех новых начинаниях! Пусть ваши планы на благо многонационального народа Республики Татарстан обязательно воплотятся в жизнь!» – заключил Председатель Госсовета РТ.