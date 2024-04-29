Лидер «Коррозии металла» объявил о приостановке деятельности группы

Российская трэш-метал-группа «Коррозия металла» приостанавливает свою деятельность. Об этом заявил лидер коллектива Сергей Троицкий (Паук), сообщает газета «Известия».

По словам Троицкого, после концерта в Нижнем Новгороде музыкантов группы оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. рублей, а залог до суда (неизвестно, для чего он понадобился) составил 1,5 млн рублей.

«Планы какие <...>? Никаких, всё это. Группа „Коррозия металла“ приостанавливает свою деятельность <...>, потому что мы не можем рекламировать концерты и приглашать туда публику <...>», — пояснил лидер команды.

Троицкий уточнил, что ему самому назначили штраф в размере 132 тыс. рублей, гитаристам — 50 тыс. и 18 тыс. рублей, а барабанщик группы в состоянии комы находится в нижегородской больнице.

Ранее стало известно, что троих участников группы оштрафовали на 1 тыс. рублей каждого за демонстрацию нацистской символики на концерте, состоявшемся в ночь на 28 апреля. Лидер коллектива при этом сказал РИА Новости, что группа не пропагандирует запрещенную символику, потому что не разбирается в ней.

Трэш-метал-группа «Коррозия металла» была основана Сергеем Троицким в 1984 году. В 2002 году против лидера коллектива возбудили уголовное дело о возбуждении национальной ненависти, в 2015-м его оштрафовали на 150 тыс. рублей за исполнение песни, которая была признана экстремистской, а в 2019-м ему выписали штраф в 2 тыс. рублей за демонстрацию нацистской символики. Кроме того, в 2016-м Троицкого в Черногории приговорили к десяти месяцам тюрьмы за поджог, но он сбежал из страны, отмечает газета «Коммерсантъ».