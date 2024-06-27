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Лидер Конго — Путину: Благодаря России африканский народ узнал период подъема
Россия поддерживает отношения не только с Конго, но и с другими государствами Африки. Благодаря этому африканский народ обрел свою мощь в борьбе с колонизацией. Об этом Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.
«И африканский народ благодаря этому узнал период подъема, обрел мощь в борьбе с колонизацией, за своё освобождение. Африканский народ вам признателен за это», — сказал высокий гость.
Он подчеркнул, что народы Африки продолжают бороться за эффективное развитие и эта борьба идет в различных форматах, передает пресс-служба Кремля.
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