Лидер Конго — Путину: Благодаря России африканский народ узнал период подъема

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Россия поддерживает отношения не только с Конго, но и с другими государствами Африки. Благодаря этому африканский народ обрел свою мощь в борьбе с колонизацией. Об этом Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо заявил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным.

«И африканский народ благодаря этому узнал период подъема, обрел мощь в борьбе с колонизацией, за своё освобождение. Африканский народ вам признателен за это», — сказал высокий гость.

Он подчеркнул, что народы Африки продолжают бороться за эффективное развитие и эта борьба идет в различных форматах, передает пресс-служба Кремля.