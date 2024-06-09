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Лидер и участники ОПГ в Челнах предстанут перед судом за вымогательство и разбои
Восемь жителей Набережных Челнов престанут перед судом по обвинению в вымогательстве, разбое и незаконном лишении свободы. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следствия, один из обвиняемых привлек своих знакомых для вымогательства денег у двоих местных жителей. 18 мая прошлого года потерпевших пригласили в гаражный бокс по улице Шлюзовой. После употребления спиртного участники похищения, переодетые в камуфлированную форму, используя муляжи автоматов Калашникова и автомобиль Ford Tranzit с наклеенной на него символикой правоохранительных органов, применив физическую силу, инсценировали их задержание.
Участники группировки похитили у одного из потерпевших автомобиль Audi Q5, пристегнули мужчин наручниками к смотровым ямам и, избивая и угрожая расправой, требовали подписать признания в совершении незаконных деяний. Утром следующего дня потерпевшим удалось освободиться, после чего они обратились в правоохранительные органы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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