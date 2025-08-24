Лидер группы «Рондо»: Проведение «Новой волны» в Казани – замечательная идея

Проведение «Новой волны» в Казани – замечательная идея. Об этом заявил журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» лидер группы «Рондо» Александр Иванов.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Казань прекрасна, думаю, что это один из красивейших городов мира, где сейчас проходит наш любимый конкурс «Новая волна». В Сочи тоже было гостеприимно, по-доброму, но в Казани это как-то особенно, трогательно, торжественно», – сказал певец.

Иванов отметил, что Казань с каждым годом всё больше расцветает. «Это один из центральных городов России. Спасибо тем, кто этот город делает прекраснее – администрации, руководству. Низко кланяемся. И казанская публика прекрасна», – подчеркнул он.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Музыкант сообщил, что директор группы «Рондо» Марат Хайрутдинов родился в Казани. «Поэтому мы всегда приезжаем в Казань с особым чувством счастья и радости. Мы очень уважаем жителей этого города. Самые лучшие слова», – заключил он.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.