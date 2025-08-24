Лидер группы «Рондо»: Проведение «Новой волны» в Казани – замечательная идея
Проведение «Новой волны» в Казани – замечательная идея. Об этом заявил журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» лидер группы «Рондо» Александр Иванов.
«Казань прекрасна, думаю, что это один из красивейших городов мира, где сейчас проходит наш любимый конкурс «Новая волна». В Сочи тоже было гостеприимно, по-доброму, но в Казани это как-то особенно, трогательно, торжественно», – сказал певец.
Иванов отметил, что Казань с каждым годом всё больше расцветает. «Это один из центральных городов России. Спасибо тем, кто этот город делает прекраснее – администрации, руководству. Низко кланяемся. И казанская публика прекрасна», – подчеркнул он.
Музыкант сообщил, что директор группы «Рондо» Марат Хайрутдинов родился в Казани. «Поэтому мы всегда приезжаем в Казань с особым чувством счастья и радости. Мы очень уважаем жителей этого города. Самые лучшие слова», – заключил он.
Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.
«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.