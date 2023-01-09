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Ру Тат
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Общество
9 января 2023  19:52
Арсений Каримов

Лидер «Движения первых» объяснил избрание Сулейманова на пост главы отделения в РТ

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Тимур Сулейманов был выбран главой республиканского отделения Всероссийской организации «Движение первых», потому что у него большой опыт в общественной деятельности и на государственной службе. Об этом «Татар-информу» рассказал председатель правления движения Григорий Гуров.

«У Тимура Сулейманова действительно большой опыт работы в регионе как в поле общественной деятельности, так и на государственной службе. Он понимает, что значит работать системно, создавая успешные программы и проекты. Для нас очень важно, чтобы в регионах "Движение первых" возглавили люди, которые пользуются авторитетом и разделяют наши ценности. Тимур, безусловно, один из них», – заявил собеседник агентства.

Он пояснил, что на данный момент ведётся работа над формированием проектов и программ движения. Задача – создать линейку организации вплоть до муниципалитетов во всех регионах страны. Таким образом молодые люди получат возможность самореализоваться через «Движение первых» во всех уголках России.

Напомним, что сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил Тимура Сулейманова от должности министра по делам молодежи РТ. Теперь он будет его помощником и возглавит местное отделение «Движения первых». 

#тимур сулейманов
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