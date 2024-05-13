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Лидер Боливии в беседе с Путиным поздравил с 79-летием Победы в Великой Отечественной
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Президенты России и Боливии провели телефонный разговор. Луис Арсе поздравил Владимира Путина и россиян с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом передает пресс-служба Кремля.
Лидеры обсудили дальнейшее развитие отношений двух стран, особое внимание обратили на реализацию совместных проектов в торгово-экономической и энергетической областях.
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