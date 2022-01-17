Лидер «Барселоны» Миротич заразился коронавирусом и не прилетит в Казань на матч Евролиги

Форвард «Барселоны» Никола Миротич заразился коронавирусом и не сумеет помочь своей команде в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги против казанского УНИКСа.

О том, что испанец сдал положительный тест на коронавирус сообщила пресс-служба каталонского клуба. Стоит отметить, что Миротич является не только лидером «Барселоны», но и самым высокооплачиваемым баскетболистом Европы.

В 2022 году из-за вспышки коронавируса в казанской команде сам УНИКС перенес уже три игры в Евролиге: против мадридского «Реала», миланской «Олимпии» и «Монако». Однако, встреча УНИКС – «Барселона» все же запланирована и должна состояться 20 января в 19:00 по московскому времени в казанском «Баскет-холле».

В нынешнем сезоне баскетбольной Евролиги казанский клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице с 11 победами в 18 матчах.